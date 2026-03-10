黃敬平：賴推鄭麗君選台北　佈局搭檔2028

桃園市藍議員黃敬平。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北3月10日電／民進黨台北市長人選，綠委王世堅推薦“行政院副院長”鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇等人出戰。對此，中國國民黨桃園市議員黃敬平指出，派鄭麗君選台北市，對賴清德而言是很重要的試金石，2028和鄭麗君搭檔，更有說服力；至於台北101董事長賈永婕，只是煙霧彈。



王世堅7日受訪曾表示，他一定是加入“扶君計劃”，因為他最早推薦鄭麗君，這一年半年來，鄭麗君以副院長身分列席中常會，每周三都會討論很多事項，須“行政院”改善解決的都是由鄭麗君受命，8個字形容鄭麗君，“學養俱佳，才德兼備”，不但個人修養，工作崗位表現也非常好。



對此，黃敬平9日在政論節目《大新聞大爆掛》中表示，賴清德在為2028鋪路，派鄭麗君選台北市，重點是把小雞帶好，和蘇巧慧共同對抗藍營的“萬川連線”。只要差距縮短，賴清德就可以在2028年把蕭美琴換成鄭麗君。



黃敬平分析，鄭麗君仇恨直沒有陳時中這麼高，也沒有像陳時中在疫情期間每天下午3點出現在全台灣觀眾面前這麼厭煩，也不會拍一些奇怪的廣告，例如看別人上廁所，也不會拿紅酒唱歌，鄭麗君沒有這些負面新聞。



黃敬平表示，國民黨的想法是北部由蔣萬安、李四川當領頭羊，加上張善政、江啟臣、謝國樑；南部是謝龍介加上柯志恩，區域連線，“氣勢沛然莫之能禦”。



黃敬平認為，民進黨一定要有一位政治明星掛頭牌。如果是蘇巧慧，等於培植蘇系，讓蘇貞昌重回民進黨勢力。對賴清德來說，“臥榻之側，豈容他人分享權力？”不如讓鄭麗君2026先試水溫，因為她從沒有真正打過選戰。



黃敬平指出，如果這次民進黨“扶君計劃”要提名鄭麗君，對賴清德而言是很重要的試金石，培養鄭麗君的正當性，2028和鄭麗君搭檔，更有說服力。至於賈永婕，只是煙霧彈。