屏東可望翻轉？董智森：南台灣氣氛詭異

董智森。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電／中國國民黨籍“立委”蘇清泉上屆參選屏東縣長以1萬票落選飲恨，今年將捲土重來，挑戰民進黨現任縣長周春米。媒體人董智森9日在政論節目表示，連民進黨籍“立委”莊瑞雄都曾批屏東縣長周春米這一掛是“跟魔鬼共舞”，反觀藍營大融合，實力相當堅強。



2022民進黨屏東縣長初選時，角逐者之一、綠委莊瑞雄曾指周春米與國民黨地方派系勾結是“與魔鬼共舞”，周春米因此要求莊瑞雄道歉。



董智森9日在政論節目《大新聞大爆卦》提到，現在南台灣的氣氛非常詭異，大家熟悉的謝龍介在台南氣勢很不錯，高雄民進黨的支持者每天看到新聞，好像都會看到他們的候選人又被打臉了？甚至把自己內部的行程、對話都PO上臉書，連這個也不懂？好像沒什麼好消息。



董智森表示，國民黨當然早早就部署了，謝龍介在台南，柯志恩在高雄，蘇清泉在屏東，這三個都是藍營不分區“立委”。不分區的條件在哪裡？就是給你有一個頭銜，地方請你好好經營。蘇清泉醫師上屆其實只輸一點點，當時民進黨是傾全力去拉抬周春米。



董智森說，周春米當時當選贏得不多，她自己應該覺得危機感很重，“主要是她地方的經營沒有那麼……她最主要就是經營潘孟安嘛？”潘孟安交棒給周春米，這讓莊瑞雄很不滿，上屆初選時他說：潘孟安、周春米這一掛，根本是“跟魔鬼共舞”！意思就是說，根本是跟國民黨那些其他的勢力綁在一塊，所以莊瑞雄到現在還繼續在不滿。



董智森表示，這些民進黨過去覺得自己很強的實力，包括蘇震清、蘇嘉全家族的勢力，包括有一些對周春米不滿的人慢慢出來以後。這一仗不一樣的最主要原因是，國民黨非常堅強，不計前嫌接納議長派，有情有義，過去有什麼不愉快，現在已經完全融合、團結了。