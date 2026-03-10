新黨成員赴北檢控告卓榮泰瀆職等罪嫌

新黨成員前往北檢按鈴控告卓榮泰。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月10日電（記者 莊亦軒）新黨副秘書長游智彬等10日前往台北地檢署按鈴控告“行政院長”卓榮泰前往日本行程涉嫌違反《要塞堡壘地帶法》及瀆職罪嫌，質疑卓榮泰若為私人行程，卻從空軍停機坪出發，恐已涉及違法。



新黨10日在台北地檢署前上演行動短劇，諷刺批評卓榮泰行事不透明，並且按鈴申告。新黨副秘書長游智彬、輿情中心主任季節及黨籍台北市議員參選人出席參與行動。



游智彬一人分飾兩角，模仿賴清德與卓榮泰對話，諷刺政府對外說法反覆不清。短劇中以誇張對白模擬決策過程，質疑“行政院”對相關行程交代不清。



游智斌表示，透過短劇方式，是希望讓民眾更容易理解事件爭議所在。他批評民進黨政府近年來在多項重大議題上資訊不透明，對外說法前後矛盾，導致社會質疑不斷。



季節表示，依據現行法規，台灣民用航空器非經許可不得飛越禁行區域，更不應隨意進出軍事要塞與管制區域。若卓榮泰此次赴日確屬私人行程，且並未安排正式會晤日本政要，就不應動用軍方相關設施，更不應從空軍停機坪出發。



季節指出，“行政院”方面至今未清楚交代相關行程性質與申請程序，外界難以判斷是否符合法律規定。若未依法申請卻使用軍事設施，恐涉及違反《要塞堡壘地帶法》，同時也可能構成瀆職罪嫌，因此新黨決定正式提出告發，要求檢方調查釐清。



季節強調，政府官員出訪不論是公務或私人行程，都必須依法行政，不能因為身分特殊就可以逾越法律界線，“越是高層官員，越應該接受更高標準的檢視”。