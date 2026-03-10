竹縣鄭朝方突爆家族爭議　名嘴：綠派系拉扯

竹北市長鄭朝方。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電／民進黨籍竹北市長鄭朝方仍未表態參選新竹縣長，卻突遭爆料家族爭議，引發討論。媒體人謝寒冰質疑，民進黨主席賴清德之前諮詢過鄭朝方，之後就無下文，現在是否有很多勢力正互相拉扯？這可能是在野的利多。



民進黨尚未正式提名新竹縣長候選人，但黨內目前呼聲最高的人選為現任竹北市長鄭朝方。



謝寒冰9日在《大新聞大爆卦》節目表示，鄭朝方的父親鄭永清以前是國民黨的，如果鄭朝方這一系又上來了，民進黨“某系”的一些人往上爬的地位，可能就要被擋住，他們可能自己也有一些考量。鄭朝方也蠻妙的，他講了半天，完全沒有針對事情回答。



謝寒冰質疑，照理來說，對別人指控如此明確的東西，如果真的沒有，比較好的方式就是說“這件事我根本沒參與！”說根本就是汙衊，甚至直接說要提告？可是沒有，鄭朝方只是弄了一個很制式的、像AI回答的實問虛答，是不是表示家族真的有牽涉到這些事情？



謝寒冰說，地方人士有這些東西並不奇怪，就他所知，如果國民黨最終是徐欣瑩或陳見賢出線，民進黨也準備了一堆東西要打，這是很自然的，連川伯李四川最近都開始被攻擊。大家在江湖路上走這麼久了，被打很正常，主要是這件事是綠媒打的，可見民進黨內還有很多人對鄭朝方的出線有意見，這也是鄭朝方在猶豫的問題。還是他反過來操作：如果你再不出來，我就把這些事抖出來？



“我覺得這個可能性比較低。”謝寒冰強調，我們都不知道在地人士在搞些什麼東西，到了真正選舉的時候，在地人士就會拿這些東西出來打，所以其實也不需要周刊去講，因為這些早在地方上就傳了很久。在這種情況下，他認為是“有一些人”不那麼希望鄭朝方出來。還有，那次賴清德諮詢意向之後，有看到他很認真推鄭嗎？如果看到國民黨正在亂，照理說看鄭朝方民調不錯：好，決定就是你了！



謝寒冰表示，結果卻是問完後，好像就沒有下文了？這也是非常弔詭的事。是不是也有一些人去告訴賴清德，鄭朝方也未必那麼適合？所以現在是不是有很多勢力正在互相拉扯？但是也不能等敵人弱化自己，在野還是要加快整合速度，以逸待勞，才會轉變成利多。