綠委問有沒見到高市早苗？卓榮泰沒正面回應

卓榮泰接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月10日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰7日包機赴日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽，為中華隊加油，自稱是私人自費行程。他10日前往“立法院”備詢時，民進黨“立委”莊瑞雄問他有沒見到日本首相高市早苗？卓榮泰只稱私人行程，沒有重大公務事項，未正面回應。



卓榮泰重申，此行是利用假日的私人行程，完全自費前往，“一塊錢都沒有報公費”，並稱是在“行政院”預算被“立法院”大幅刪減的情況下，才採取自費方式，以避免被指控動用公款。



卓榮泰表示，自己與一般民眾一樣，利用假日時間到東京巨蛋觀看一場振奮人心的比賽，當時也很關心中華隊球員陳傑憲的傷勢，希望有機會慰問，但並未打擾球隊。而“立法院”未通過“行政院”預算並大幅刪減相關經費，若以公費出訪問題會更大，因此選擇以自費方式前往，“不想讓‘立委’挑毛病”。



卓榮泰強調，日本當地交通與球賽門票均由自己支付，並請中華棒球協會協助安排，此行衹有3名隨扈同行，相關費用也由自己負擔，他還說“我就是在被破壞的預算體制下做這件事情”，因此採取自費方式處理。



綠委莊瑞雄質詢問“有無見到日本首相高市早苗、自民黨保守派人物？台日外交大突破？”



卓榮泰未正面回應，僅說包機往返東京是依一般申請程序辦理，一天來回的行程“很單純”，只是私人行程，並沒有重大公務事項。



莊瑞雄表示，“行政院長”身為最高行政首長，即便是私人行程，也須依照法律規定進行維安與交通安排，這本來就是制度。他舉例馬英九卸任後出訪也有“國安”維安制度。



莊瑞雄說，他去年曾與中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜赴日訪問，行程多為拜訪與交流，“跟大咖出門其實不輕鬆”，並非外界想像的遊玩，他認為外界不應過度解讀“行政院長”的私人行程。