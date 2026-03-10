等嘸美MQ–9B無人機？莊瑞雄：因中東戰事

綠委莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月10日電（記者 張穎齊）美國軍售台灣的MQ–9B無人機交機時程再傳延宕。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄10日表示，近期中東戰火升溫，加上俄烏戰爭持續，使武器供應與排程受到影響，部分裝備可能出現轉單或交貨延後情況。



美方原規劃對台軍售4架MQ–9B無人機，交貨時程多次調整，從原先預定2025年完成交機，改為2026、2027年分2年交付，並規劃今年第3季先交付2架。不過近期傳出因中東戰事升溫，美方軍工產能與供應鏈再受影響，交機時程可能再延。



莊瑞雄10日在“立法院”受訪表示，當前全球局勢緊張，中東與俄烏兩場戰爭同時進行，對武器供應與軍備排程勢必造成影響，部分原本可交貨的裝備可能被轉單或延後，這是國際軍售體系在戰事升溫下常見的情況。他呼籲在野黨支持提升“國防”戰力，“國防”建設不只是單一軍購，而是整體戰力提升與不對稱戰力的建構，各政黨與“國會議員”都不應置身事外。



對於國民黨“立法院”黨團提出規模為“3800億＋N”的軍購特別條例版本，莊瑞雄表示，軍購並不是“美方接不接受”的問題，而是台灣提出需求後，美方也會進行審核與評估，美方會考量台灣的不對稱戰力需求、“國防”自主與供應鏈安全等因素，並非台灣提出清單就會照單全收。



莊瑞雄指出，“國防”戰備與軍購涉及專業行政評估，“國防部”會依照戰力需求提出規畫。外界也看得出國民黨內部對軍購版本仍有不同意見，在野黨提出的版本過於倉促，應審慎思考，以免讓外界看笑話。



對於“行政院長”卓榮泰日前包機赴日本東京觀看棒球賽，相關費用遭到質疑。莊瑞雄表示，外界批評有些刻意，卓榮泰已強調此行為私人行程並自費，相關交通與維安安排則是行政首長的制度性需求，不能因為是私人行程就忽視制度安排。



莊瑞雄強調，外界對此事件過度解讀，各國領袖在私人活動時仍會有安全與交通安排，例如日本政要或美國總統特朗普在度假期間也可能與官員討論重要議題。



談到“立法院”近期多項爭議法案，莊瑞雄表示，在“朝小野大”的政治格局下，部分法案若倉促通過，可能對行政體系造成壓力，舉例涉及產業政策與投資審查的立法，應考量國際企業與產業環境，避免讓國際社會對台灣制度產生疑慮。



至於“監察院”議題，莊瑞雄表示，民進黨支持廢除“監察院”的立場沒有改變，但涉及“修憲”程序，若要廢除“監察院”，仍須透過“修憲”或公投等制度性程序處理。



另外，針對中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜擬就有陸配身份的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀的“立委”資格問題，進行朝野協商，莊瑞雄表示，“立委”資格認定涉及“立法院”與相關機關的法律程序，民眾黨若提出具爭議的人選，應自行面對社會檢驗並作出說明。