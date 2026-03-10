藍委追問有沒斷氣危機？台官方稱有信心

卓榮泰（左）與台“經濟部長”龔明鑫（右）接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月10日電（記者 張嘉文）中東戰事升溫讓油價不斷飆升，加上伊朗封鎖霍爾木茲海峽，使天然氣運輸也大受影響。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇今天在總質詢時問及，“賴政府”是否能保證，中東地區戰爭不管何時結束，絕對沒有斷氣（天然氣）危機、絕對不會全部採用燃煤發電？台“經濟部長”龔明鑫對此回應說“我有這樣的信心！”



王鴻薇追問“如果不行的話怎麼辦？”龔明鑫回應說“看妳怎麼辦，我就怎麼辦！”讓王不滿地說“如果這樣的話，我去當‘經濟部長’就好了。” 龔繼續回說“可以啊！”



王鴻薇強調，如果是她來當“經濟部長”，就會跟大家說，如果不全部採用燃煤發電一事跳票，就下台。但龔明鑫不認同，還回酸說“如果我是國民黨‘立委’，我一定先審預算，年度預算先審比較重要。”但王鴻薇對於這樣的回應沒再加以理會。



“行政院長”卓榮泰今天繼續率龔明鑫等“部會”首長，赴“立法院”進行施政報告並備質詢。



王鴻薇質詢時提及，龔明鑫昨對外稱，台灣的天然氣調度，需求大概要22艘船次，現在已調度到20艘，所以3、4月天然氣暫時沒有斷氣危機。



龔明鑫連忙補充說，不是衹有3、4月，以後也不會，因為衹有30%受影響（來自卡達），還有70%來自其它部分沒有問題。