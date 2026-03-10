質詢卓榮泰被反嗆　白委改組戰力弱掉了

白委劉書彬。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月10日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨不分區“立委”2月改組，黨主席黃國昌卸任“立委”後，黨團戰力大減。學者出身的台灣民眾黨籍“立委”劉書彬10日質詢“行政院長”卓榮泰日前包機赴日看球賽，卓強硬回嗆，他默默地去，風波是你們一直問東問西才造成的，劉書彬尷尬回應“呃……沒有，很多人都在關心”，草草結束相關質詢，沒再追問。



“行政院長”卓榮泰日前包機赴日觀看世界棒球經典賽（WBC），引發社會輿論質疑，卓榮泰對外稱，“是休假且自費的私人行程”，但仍無法說服在野黨，質疑自費到底花了多少錢？包機費用到底誰付？不過，卓榮泰在10日質詢時，出示一只牛皮紙袋，稱他自費的單據都在裡面，但並未拿出單據向台灣社會釋疑。



“行政院長”卓榮泰10日率部會官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



劉書彬質詢時問及，很多民眾關心卓榮泰這趟赴日的私人行程，包括費用、飛機由松指部（松山軍用機場）起飛等，造成這麼大的輿論風波，會不會覺得不好意思？



卓榮泰則立刻回嗆，他自己一個人默默地去，風波是你們一直問東問西才造成的啊！他去日本、回台，你們知道嗎？



劉書彬顯然因卓榮泰的強硬態度而畏縮，她僅說，因為你是公眾人物，新聞報導出來了，“立委”就必須去瞭解是不是使用公帑、是不是用松指部的停機坪等。若你不是公眾人物，自然不會有人去注意。不過，既然你說是“立委”一直問東問西造成風波，那這個議題就到此為止。