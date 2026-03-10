高雄那瑪夏4月賞螢季　陳其邁著原民服宣傳

民進黨籍高雄市長陳其邁10日身穿布農族傳統服飾出席2026那瑪夏賞螢宣傳活動。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市那瑪夏每年4月是著名的賞螢火蟲季節。（圖：那瑪夏賞螢季臉書） 巴楠花國小歌唱表演。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月10日電（記者 蔣繼平）高雄市那瑪夏每年4月是著名的賞螢火蟲季節，民進黨籍高雄市長陳其邁10日身穿布農族傳統服飾出席宣傳活動，並欣賞一連串的原民表演，相當開心地融入其中，不僅用好幾句原住民語來問候，還模仿原住民口音與眾人互動，展現幽默與親和力。



“2026那瑪夏賞螢暨水蜜桃季系列推廣活動”10日上午在高雄市政府四維行政中心舉辦宣傳活動，預告活動將於3月20日至4月30日登場。現場安排巴楠花國小歌唱表演、卡那卡那富族祈福表演、以及布農族歡樂展演，並介紹相關農特產。



陳其邁穿著原住民服飾出席活動，並用許多原住民語來問候大家，過程中要大家等他一下並偷看手稿，把眾人逗笑。他有感而發說5年時間很快，又是每一年的賞螢季節，還提到區長向他要了許多建設補助，豪爽答應“任內幫你完成”。



那瑪夏區長孔賢傑致詞表示，有感這幾年物價大漲，為體貼民眾的荷包，門票直接從新台幣250元調降到200元，兩歲以下還免門票，讓全家大小都能輕鬆前進那瑪夏遊玩，今年系列活動加入漂漂河、兒童氣墊水上城堡、原民演唱會、市集等活動。



孔賢傑也提到，那瑪夏區生態豐富，有黑翅螢、大端黑螢、紅胸黑翅螢等超過15種螢火蟲，是國際知名的賞螢勝地，目前已有來自香港、馬來西亞旅客打來預約賞螢，4月份至6月份也正逢那瑪夏水蜜桃盛產季節，賞螢順便品嚐最新鮮的水蜜桃。

