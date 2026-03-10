陳玉珍：民進黨硬要處理李貞秀就是獨裁

藍委陳玉珍受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月10日電（記者 張嘉文）具陸配身分的民眾黨“立委”李貞秀資格問題延燒，“立法院長”韓國瑜已發出通知，將於明天下午召集朝野協商。中國國民黨金門“立委”陳玉珍今天表示，李貞秀是依照“憲法”與相關選舉制度當選，“中選會”也已發給當選證書，在其“立委”資格未被依法剝奪前，就是合法的“立委”，若有人對資格有疑義，應循司法程序提出當選無效訴訟，而不是由行政機關自行認定、不提供資料或拒絕備詢，這樣的作法已違背法治原則，甚至帶有獨裁心態。



“立法院”新會期2月24日開議後，李貞秀因“立委”資格問題，在“行政院長”卓榮泰、“內政部長”劉世芳及陸委會主委邱垂正等官員口中僅被稱為“女士”而未稱“委員”，“行政院”上月更通令各部會不得向李提供資料，卓榮泰也表態將拒絕接受李貞秀質詢，相關議題持續延燒。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時表示，李貞秀的議題其實根本不是個議題，因李是依照“憲法”與選舉制度參選並當選，“中選會”也已經核發當選證書，這代表在法律上已取得“立法委員”資格。在沒有經過合法程序撤銷或剝奪之前，李就是一位合法的“立委”。



陳玉珍指出，如果外界對李貞秀的當選資格有所疑問，法律其實早就提供處理方式，例如提出當選無效之訴，這是一種正當的司法手段，在法定期間內都可以依法提起。透過司法程序，由法院來判定是否符合資格，才是符合法治精神的做法。

