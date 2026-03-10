台灣二月新生兒年減37%　創歷史新低

今年2月全台新生兒僅6523人，創有紀錄以來新低。（照片：台內政部網站） 中評社台北3月10日電／台“內政部”最新人口統計10日出爐，今年2月全台新生兒僅6523人，與去年2月相比大減近4千人、年減37%，與今年1月相比也少逾2千人、月減25%，更是有紀錄以來首次單月新生兒跌破7000人，粗出生率最低縣市為基隆市、台南市與連江縣。



台灣2025年新生兒共有10萬7812人、死亡人數為20萬0268人。以今年2月連7千人都不到，全年要保10萬人可能有危機。



台“內政部”最新人口統計顯示，今年2月新生兒數為6523人，比上個月的8723人少了2200人，更比去年同期少了3884人，年減37%；粗出生率最高的前3名為澎湖縣、台東縣及花蓮縣，最低的前3名則是基隆市、台南市及連江縣。



繼去年4月新生兒8684人、5月8433人、11月7946人接連創下史上單月新低紀錄後，今年2月出生數6523人，更是單月新生兒首度跌破7000人。



死亡數方面，2月死亡1萬4881人，平均約每2.7分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為千分之8.33，較去年同期減少7007人，較1月減少2648人。



攸關社會增加的遷入遷出人口部分，2月遷入人口數為5萬6116人，較1月減少1萬4926人；遷出人口數為5萬6530人，較1月減少1萬5793人，淨遷入人口數為負414人。



出生人數減死亡人數後，可計算出“人口自然增加”，台灣2月人口自然增加為負8358人；如果以遷入人數減遷出人數得出的“人口社會增加”計算，2月為負414人；整體計算自然增加與社會增加後，2月總人口較1月減少8772人。



此外，2月結婚共6733對，其中不同性別6534對、相同性別199對，折合年粗結婚率為千分之3.77。離婚／終止結婚共2995對，其中不同性別2939對，相同性別56對，折合年粗離婚率為千分之1.68。



截至今年2月底，台灣0至14歲人口數為266萬7349人，占總人口比率11.46%；15至64歲人口數為1590萬5248人，占68.32%；65歲以上人口數為470萬7676人，占20.22%。與1月相較，0至14歲與15至64歲人口比率都些微下降，65歲以上老年人口占比則增加0.07個百分點。



“內政部”於2008年起公布人口統計資料，20年前（2007年）2月新生兒為1萬3496人，今年剩下6523人，為有紀錄以來新低，倒數第2名則是2022年的9617人；在這20年之間，2月新生兒數最高點為2012年的1萬7500人，當年剛好是龍年，比前一年同月暴增逾5000名新生兒，但2024年時，龍年效應失靈，新生兒數跌至9663人，比前一年的兔年還要少。



最新數據曝光後引起PTT網友討論，驚呼“一個月少了2000人，這數字認真的嗎”、“這樣下個月就跌破5000人了吧”、“今年大概率9萬人不保”、“去年4月特朗普宣布對等關稅、台股暴跌，所以沒人有心情生小孩吧”、“這個數字看得我心驚驚”、“政府要不要乾脆蓋牌，這出生人數真的會造成社會恐慌”、“拜託執政黨好好面對問題，怎麼還有心情飛去日本看球啊”。