國民黨：卓榮泰赴日操作粗糙　被日方打臉

國民黨召開“小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！”記者會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月10日電（記者 莊亦軒）中國國民黨10日召開“小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓‘內閣’的傲慢真相！”記者會。中國國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，卓此行在外交操作上顯得粗糙，被日方直接打臉，也讓日本陷入困擾。退役空軍中將張延廷則指出，松指部停機坪與安檢區域原則上僅供公務使用，私人行程應從民航機場出境。



尹乃菁、張延廷10日下午於國民黨中央黨部召開記者會做上述表示。



尹乃菁表示，台日之間並無正式“邦交”，在日中關係敏感的情況下，卓榮泰此行卻採取高度默契、配合的方式前往日本，整體安排顯得十分不尋常。她指出，日本目前最大的外交課題之一，就是如何在與中國大陸關係緊張的情況下維持平衡，日本首相與政府高層對此相當謹慎。



尹乃菁指出，日本官房長官木原稔已明確表示，卓榮泰此行並未會見任何日本政要，與先前“海委會主委”管碧玲對外說法出現落差，“等於被日方直接打臉”。她批評，民進黨政府在外交操作上過於粗糙，沒有充分評估國際情勢，反而造成地主國的困擾，也讓整起行程顯得漏洞百出。



尹乃菁質疑，卓榮泰強調此行屬於私人行程，既然是私人性質，就沒有資格使用屬於公務用途的松指部機坪。她指出，出面為相關安排說明與善後的反而是“國防部長”，顯示“行政院”在行程規劃上並未事先釐清相關規定。



尹乃菁點出，如果未來只要有財力包機，就可以向軍方申請使用松指部機坪，將會形成不良先例。包機費用的爭議也不在於機票由誰支付，而是整架飛機費用由誰負擔，這才是關鍵問題。她質疑，既然相關賽程與行程早已安排，為何不透過正常管道與航空公司協調，而必須採取特殊方式出境。

