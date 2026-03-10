台機械公會：美伊戰事增加成本　出口受影響

機械工廠。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電／台灣機械工業同業公會今天表示，美國、以色列與伊朗戰事使能源成本上漲，戰爭規模與持續時間讓全球經濟發展充滿不確定性，台灣機械出口目前穩定成長，但台灣機械以出口為導向，未來勢必仍將受國際情勢影響，須持續密切觀察情勢變化。



台機械公會下午公布2月機械出口值23.22億美元，較1月出口值29.76億美元減少21.9%，不過較2025年同期21.08億美元成長10.2%；若以新台幣計算733.06億元，較去年同期成長6.1%。



機械公會統計今年前2月機械出口值累計52.98億美元，較去年同期成長20.6%。以新台幣計價約1671.33億元，較去年同期成長15.9%。



機械公會分析，機械出口值從2025年2月起已連續13個月正成長，雖因春節時間不同使得單月成長幅度有差異，但今年前2月出口正成長超過20%，顯示整體機械產業景氣復甦且穩定成長。



不過機械公會坦言，美國和以色列與伊朗戰事使得航運受阻，能源成本上漲，將影響全球經濟發展，為未來投下不可知變數。



觀察工具機產業，台灣工具機暨零組件工業同業公會統計數據顯示，2月工具機出口金額1.31億美元，月減15.7%、年減5%，累計今年前2月工具機出口金額2.87億美元，仍較去年同期成長5.2%。



機械公會認為，工具機產業仍受到市場需求動能不足與新台幣匯率強勢影響，出口競爭激烈。



觀察匯率變化，機械公會分析，近期因美伊戰事與避險需求，亞洲匯率紛紛走貶，但新台幣匯率仍不利台灣機械出口競爭，競爭對手國包括日圓和韓元走貶幅度，對台灣機械出口仍造成不小壓力。