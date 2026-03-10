鄭麗君身家數十億元　旺宏3.4萬張價值30億　

鄭麗君夫婦光是持有旺宏一檔股票，34170張，以3月10日的收盤價90.7元就價值新台幣30億元。(資料來源監察院廉政專刊) 中評社台北3月10日電／台“監察院”10日公布最新一期財產申報資料，屢被勸進參選台北市長的“行政院副院長”鄭麗君和夫婿沈學榮包含事業投資、存款與交付信託的股票價值達新台幣7.7億元，存款1919萬元，借款債務1億5300萬元，另有一筆借款債務1億5300萬元。



更神奇的是，鄭麗君與呂學榮夫婦光是持有半導體產業的旺宏一檔股票34170張，以3月10日的收盤價90.7元就價值逾新台幣30億元。



“監察院”公布最新一期廉政專刊，公布鄭麗君、“經濟部長”龔明鑫、“交通部長”陳世凱、“財政部長”莊翠雲等多位“部會”首長及配偶的財產申報。



鄭麗君2025年12月27日申報與丈夫沈學榮的財產資料，持有台北市大安區2筆土地與6筆建物，借款債務1億5300萬元、事業投資4億975萬元，以及2輛汽車，都與上次申報相同，且多數都由沈學榮持有。



鄭麗君與配偶存款共1919萬9614元，較2024年申報的2567萬6717元，減少647萬7103元；另將台北市內湖區2筆土地、3筆建物與價值3億4170萬元的股票交付信託。



龔明鑫與配偶持有台北市內湖區1筆土地與4筆建物，存款868萬5955元、股票101萬2720元，基金4萬60元，債務171萬1837元，另有2輛汽車，並將台北市內湖區2筆土地與2筆建物交付信託。



陳世凱與配偶持有台中市西區2筆土地與3筆建物，存款1173萬4415元、股票3133萬9020元、其他財產19萬5830元、債權2160萬元，另有買房與週轉金等債務共3893萬3931元，以及2輛汽車，並將台中市2筆土地與3筆建物、以及價值4080元的股票交付信託。