關注：柯建銘失勢　賴系總動員抄底？

左起民進黨主席賴清德、綠委柯建銘。（照片：民進黨） 中評社台北3月11日電（記者 張穎齊）隨著民進黨籍“立委”柯建銘告別25年的總召之位，又傳出老柯的本命區新竹縣市長人選驚傳變局。老柯子弟兵林志潔被認為是新竹市長潛在人選，卻被安排擔任“國安會”諮詢委員，也受過老柯提拔的新竹縣長潛在人選鄭朝方，近期也被鏡週刊踢爆追打家族炒錢疑雲，是否賴清德主導的人馬逐漸都將浮上檯面？老柯系統式微？將成為關注焦點。



隨著2026地方選舉逐漸逼近，民進黨內部的派系動向開始浮上檯面，近期多項人事與地方布局被解讀為“賴系全面上架”，“萬年總召”之稱的柯建銘被新潮流系蔡其昌取代，而老柯長年深耕新竹政治版圖系統，也面臨影響力調整。



原本被認為可能投入新竹市長選戰的老柯子弟兵、陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔，近日傳出將出任“國安會”諮詢委員，等同宣告不會參選新竹市長。林志潔過去曾代表民進黨參選“立委”，也被視為柯建銘系統的重要政治培養對象。如今轉入“國安”體系，被部分政治觀察人士解讀為中央重新調整地方選戰布局。



與此同時，地方也傳出民進黨中央可能徵召新竹眼科醫師吳國治參選新竹市長，吳國治目前擔任新竹市“信賴台灣之友會”理事長，被視為與賴清德關係較為密切的人物。不過吳國治已公開表示，未曾接獲民進黨徵詢，相關傳聞“空穴來風”，但仍未完全消除外界對於黨內布局的猜測。



另一方面，新竹縣政壇也出現新的變數。民進黨目前呼聲較高的新竹縣長潛在人選、竹北市長鄭朝方，當初也是受到老柯慧眼獨具、大力向蔡英文推薦競選竹北市長，近期鄭的家族相關爭議被鏡週刊踢爆，引發討論。政壇人士指出，地方選舉向來伴隨各種政治攻防，但若相關議題來自親某派系的媒體？是否意味著黨內對人選仍存在不同意見？

