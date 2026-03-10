新竹縣長民調：藍徐欣瑩領先綠鄭朝方

藍委徐欣瑩。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電／根據《美麗島電子報》9日公布的新竹縣長民調結果顯示，若中國國民黨由“立委”徐欣瑩對決民進黨潛在人選、竹北市長鄭朝方，徐欣瑩以38.5%的支持度領先鄭朝方的32.2%，贏6.3個百分點。若改由國民黨新竹縣副縣長陳見賢對決鄭朝方競選，陳見賢支持度37.6%與鄭朝方的38.2%在伯仲之間，兩人差距在誤差範圍內。



民調也詢問“希望誰擔任下一屆新竹縣長”，結果顯示徐欣瑩獲得41.0%支持，高於陳見賢的32.5%。針對國民黨提名誰對藍營選情比較有利，39.7%的受訪者認為提名徐欣瑩對選情較為有利，33.3%認為提名陳見賢較有利，4.6%認為兩人差不多，另有22.3%未明確回答。



至於政黨輪替議題，結果顯示有44.3%的受訪者認為新竹縣長應由國民黨繼續執政，30.2%認為可以改由民進黨執政試試看，25.5%未表態，顯示國民黨在地方整體支持度仍相對占優勢。



民調由美麗島電子報委託進行，由戴立安設計問卷與分析，並委由畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查於3月4日至3月6日進行，以設籍新竹縣且年滿20歲民眾為對象，採電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行。抽樣以中華電信新竹縣住宅電話簿資料庫為基礎，並輔以隨機跳號（RDD）機制，替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。成功訪問1072人，在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為正負3.0%。