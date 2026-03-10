美售台M1A2T最後一批　最快3月底抵台

M1A2T戰車。（照片：府方提供資料照） 中評社台北3月10日電／台灣對美採購108輛M1A2T戰車，台國防部官員今天表示，第3批、28輛M1A2T戰車已在美國生產完畢，預計最快本月底運抵台灣。至於正在進行換裝訓練的第2批戰車人員，已返駐地依序進行戰備訓練及鑑測，規劃第2季舉行內部成軍典禮、加入戰備序列。



台灣陸軍編列新台幣405億2415萬元對美採購108輛被譽為“地表最強戰車”的M1A2T戰車，駐防六軍團，衛戍北部地區。第1批38輛、第2批42輛，已分別在2024年12月、去年7月抵達台北港。



至於第3批28輛戰車，“國防部”官員指出，日前已在美國製造完畢並安排船班運返台灣，預計最快本月底運抵台灣，確保第3批與第2批戰車間的訓練期程沒有間隙。



針對第2批M1A2T戰車訓練期程，軍方人士提到，已在去年12月移防新竹新豐坑子口訓場，目前已完成“結合火砲與觀瞄系統驗收”等換訓實彈射擊訓練，相關課目包括空操演練、120公厘戰車砲射擊（含夜射）、車裝機槍戰鬥射擊，上月已結訓並返回駐地，並依序進行戰備訓練及鑑測，規劃第2季舉行內部成軍典禮，正式加入戰備序列。



M1A2T的獵殲系統為戰力關鍵，相較舊型戰車的車長、射手觀瞄系統被綁在一起，需完成一次搜索、瞄準、戰鬥後，才能進行後續目標搜索，獵殲系統可賦予射手目標並進行識別後，即進行下一輪搜索，大幅提升循環接戰效率。