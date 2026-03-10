關注：金門縣長選舉或上演泛藍內鬥

陳玉珍獲國民黨提名角逐金門縣長。（中評社 資料照） 中評社台中3月11日電（記者 方敬為）年底金門縣長選舉，中國國民黨確定提名“立委”陳玉珍參選，但由於同黨的前縣長楊鎮浯先前已表態參選，並質疑黨內登記協調程序不公，是否選到底，各界關注；此外，由現任無黨籍縣長陳福海扶植接班的副縣長李文良也醞釀參選，屆時縣長選戰可能上演三強鼎立、泛藍內鬥的局面。



2026金門縣長選舉形成綠營人選難產，泛藍躍躍欲試的奇特局面。由於選民結構偏藍，金門縣長期是民進黨的艱困選區，導致綠營這次苦尋不到人參選；藍營方面，國民黨確定提名陳玉珍角逐縣長，原先外界以“一個人的武林”形容本屆金門縣長選舉，但觀察地方政局發展，屆時可能非如此單純。



國民黨籍前金門縣長楊鎮浯其實早已表態有意捲土重來，但卻在中央黨部辦理登記參選的期限內未完成登記，楊鎮浯說，農曆年前黨內曾啟動協調機制，盼在尊重民意與程序正當性的前提下完成整合，但因雙方各有堅持未能達成共識，其後又因陳玉珍家務因素暫停協調。令他遺憾的是，年後在他出參期間，縣黨部以3天時間完成提名登記作業，引發地方對程序公平性與周延性的質疑，不少鄉親直言“操作初選的痕跡明顯”，對黨形象與未來選戰並非好事。



楊鎮浯質疑協調機制失衡，直指“球員兼裁判”導致破局，並強調“今年不會缺席”。此外，因為違反選罷法相關規定，而不得競選連任的無黨籍縣長陳福海，也積極培養副縣長李文良接班，據了解，李早早開始布局，許多縣政行程都由李文良代表出席，醞釀參選的意味濃厚，地方政壇更盛傳，李文良已私下表態“參選到底”。



按照目前態勢發展，年底金門縣長選舉可能形成三強鼎立、泛藍內鬥的局面，雖然陳玉珍實力堅強，但楊、李的影響力也不容小覷。楊鎮浯是前縣長，在金門地方仍有一定程度的支持群眾；李文良動作頻頻，加上金門縣選舉還有一個左右選情的因素，也就是氏族勢力，金門李姓、陳姓為大姓，陳福海與李文良“陳李結盟”，來勢洶洶，後續發展值得觀察。

