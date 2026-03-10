蔡東杰：特朗普富貴險中求　面臨跛腳危機

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月11日電（記者 方敬為）分析美國對伊朗開戰的戰略考量，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，特朗普近期接連對委內瑞拉及伊朗出手，表面上的理由只是託辭，其實都是為了操弄石油議題，以維繫美國“全球能源霸權”與“短期經濟利益”。正所謂“富貴險中求”，特朗普相關舉措伴隨著程度風險，現況對伊朗的預設目標顯然偏離，很可能衝擊年底期中選舉，面臨跛腳危機。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



蔡東杰表示，近期特朗普連續對委內瑞拉與伊朗祭出震驚國際的強硬戰略舉措，表面上分別高舉“打擊毒品走私”與“防堵核武擴張”的正義大旗，然而這些冠冕堂皇的理由僅是掩人耳目的戰略藉口。若深究地緣政治的真實邏輯，毒品防線的真正缺口實為與美國接壤的墨西哥，而具備實質核武威脅且發展多年的朝鮮亦從未遭受同等武力打擊。



他說，美國發動兩起看似無關的國際衝突，其背後隱藏著一個極為明確的共同交集，委內瑞拉與伊朗皆為名列全球前十大的核心石油出口國。美國的真實戰略意圖，實則是一場圍繞著“全球能源霸權”與“短期經濟利益”的精密算計。



蔡東杰說明，回顧美國在國際能源市場角色的轉變，自上世紀七零年代起，美國透過與中東產油國建立“石油美元協定”（Petrodollar System），成功將美元與全球石油交易綁定，藉由金融霸權獲取巨大的隱形利益，並在隨後數十年間策略性地降低本土石油產量。



然而，他指出，隨著2010年代末期美國頁岩油革命的爆發與技術成熟，美國大幅增產原油，並在特朗普首個任期內迅速躍升為全球最大的石油生產國。當美國從能源輸入國轉變為能源輸出國時，其國家利益便與全球油價的漲跌產生了連動性。

