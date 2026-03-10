很想揍川普！台中政治素人看板出奇招吸睛

段體佩掛出另類競選看板，力拼能見度。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月11日電（記者 方敬為）年底台中市議員選舉，台中市第8選區北屯區因為人口成長，議員席次上看7席，加上國民黨籍前市議員黃健豪當選“立委”，現任國民黨籍議員陳成添宣布不再競選連任，讓新人躍躍欲試，該區藍綠白都將派員參選，無黨籍素人也相當踴躍，其中上屆參選落馬的段體佩也捲土重來，近期掛出看板“很想揍川普”(特朗普)，表達對美國影響國際經貿的不滿，引發話題。



台中市北屯區議員選舉形成“參選人爆炸”的局面，國民黨方面，若維持提名4席，加上現任（沈佑蓮、賴順仁）優先條款，目前檯面上新人，包括中市府專員吳宗學、“立法院副院長”江啟臣秘書許育璿、工策會前副總幹事顏建程、北屯區仁和里長張永漢等人，將競爭2席提名名額。



民進黨則提名3席，包括現任者曾朝榮將交棒兒子曾咨耀、現任者謝家宜以及新人陳信秀。台灣民眾黨則有有吳皇昇及邱于珊兩人競爭初選，預計提名1席。



該區因為是全台中人口最大行政區，每逢選舉除了政黨提名選將，也有許多無黨籍素人參選，經常形成10多位候選競逐的局面，素人為了增加選民印象，必須多下心思。上屆參選落馬的段體佩今年捲土重來，並透過內容另類的競選看板，力拼曝光，近期在選區內掛上“好想揍川普”的看板，引發熱議。



段體佩向媒體表示，很不滿川普關稅政策影響國際經貿，最近又因為中東能源問題導致能源價格波動，所以透過看板表態，希望爭取有相同想法的選民支持。

