顧立雄：已收到海馬士發價書3/26前須簽署

台“國防部長”顧立雄。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月10日電／台“國防部長”顧立雄今天表示，“國防部”已在6日收到美方提供的海馬士遠程精準打擊系統發價書，應要在26日前簽署。目前列入特別預算的5項對美軍購，“國防部”已經拿到4項發價書，希望能獲得“立法院”授權後與美方簽署。



美國政府去年底公布價值111億美元的8項對台軍售，其中包括M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購、拖式飛彈續購、反裝甲型無人機飛彈系統、海軍標槍反甲飛彈續購5案，均為“強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算”案項。



台“國防部”日前指出，美國政府已就特別預算中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日，盼“立法院”先行授權簽署發價書。



“立法院”10日上午進行總質詢，顧立雄會前接受媒體聯訪時，對於是否已收到海馬士遠程精準打擊系統續購發價書，他表示，“國防部”已在6日收到發價書，應該要在26日前簽署。目前列入特別預算中的5項對美軍購，“國防部”已經拿到其中4項的發價書。



顧立雄指出，希望這5項對美軍購都能獲得“立法院”授權後，與美方進行簽署，特別是海馬士的部分，相關期程如果早點啟動就能早日獲得。如果再延宕，恐怕會有相當的影響，希望“立法院”能夠儘速授權“國防部”簽署。



此外，媒體詢問，韓國製的天弓飛彈被調度到中東前線，過去台灣也曾將退役的鷹式飛彈調到烏克蘭，目前是否收到任何訊息，或是可能將台軍現役飛彈調度到中東前線？



顧立雄表示，軍方所獲得的美製武器，原則上屆期會汰除，除非美方有相關需求，由美方運送回去做其他用途。但迄今美方並未因為中東戰事，要求台灣提供相關汰除設備。