馬公城隍廟贈泡麵龜　澎湖實物銀行助弱勢

泡麵龜象徵圓滿、平安與福壽綿長，也寓意事業長紅、財源廣進。（澎湖縣政府臉書） 中評社澎湖3月10日電／澎湖馬公城隍廟與在地中國商行10日聯手捐贈元宵節“泡麵龜”88箱給澎湖縣政府實物銀行，實物銀行將擇期轉贈縣內弱勢家庭。捐贈儀式在澎縣府前廣場舉行，由澎湖副縣長林皆興代表接受，並分別回贈感謝狀給城隍廟董事長顏嘉弘及中國商行代表盧文淑。



民進黨籍澎湖縣長陳光復2月中在澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷。



“泡麵龜”指的是用各式泡麵堆製成烏龜形狀，而烏龜象徵圓滿、平安與福壽綿長。



今年澎湖元宵“西乞龜”活動，各廟紛紛爭奇鬥艷，其中馬公市區“泡麵龜”與“飲料龜”大戰，也是萬眾矚目焦點。活動結束後，馬公城隍廟將88箱泡麵龜捐贈給澎湖縣政府實物銀行，10日由城隍廟董事長顏嘉弘，偕同董監事與捐贈者中國商行代表盧文淑共同出席。



中國商行國際有限公司為地方百年老店，傳承至今由第3代姊妹盧文淑、盧錦琴、盧永淑等人攜手經營，承襲家族誠信踏實的精神，持續在地深耕、回饋鄉里。今年元宵特別捐贈2隻“泡麵龜”予馬公城隍廟、“飲料龜”給東甲北極殿。



泡麵龜象徵圓滿、平安與福壽綿長，也寓意事業長紅、財源廣進。馬公城隍廟董事長顏嘉弘今偕董監事、中國商行國際有限公司代表盧文淑，前往澎湖縣政府廣場，致贈88箱、1056包滿漢大餐泡麵，送給實物銀行，以行動支持廟務，傳承善念。



捐贈儀式由副縣長林皆興、社會處長周柏雅代表接受，並致贈城隍廟、中國商行感謝狀，林皆興感謝城隍廟及中國商行的善舉，讓澎湖邊緣戶獲得即時幫助。澎湖縣政府會善用社會捐助資源，造福社會上真正有需要的民眾。