張善政推產業轉型　展現桃園製造品牌實力

桃園市長張善政近年積極推到產業升級與轉型。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月10日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政近年積極推動產業升級與轉型，他在10日出席桃園在地品牌阿媽牌生鐵鍋觀光工廠開幕典禮時表示，此次阿媽牌生鐵鍋成立觀光工廠，象徵傳統製造業成功結合文化體驗，讓大家看見台灣工藝價值，也展現桃園製造的品牌實力。



張善政10日出席阿媽牌生鐵鍋觀光工廠開幕典禮，包括“經濟部”參事兼工商輔導中心主任雲瑞龍、桃園市政府經發局長張誠、觀旅局長陳靜芳、民進黨籍桃園市議員王珮毓、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守、桃園觀光工廠促進發展協會理事長陳維宏等人都到場出席。



張善政指出，阿媽牌生鐵鍋從傳統市場攤位起家，憑藉優良製程與品質建立信賴，更經由市府經發局甄選，以紮實口碑獲得桃園“金牌好店”肯定。在國際品牌競爭下，該品牌展現了在地產業的韌性，透過觀光工廠的成立，能吸引更多民眾深入探究原生鐵鍋背後的工藝細節與科學。



張善政強調，桃園市政府團隊將以此為典範，輔導更多在地品牌落實加值與數位行銷，展現桃園兼具產業底蘊與創新能量的城市特色，並持續協助產業推動轉型，帶動觀光工廠邁向“體驗經濟”，進一步提升城市產業實力與觀光能見度。



桃園市政府經發局表示，為配合桃園今年將舉辦“2026台灣設計展”，市府將串聯工業設計、觀光工廠與城市行銷，展現桃園兼具產業實力與國際視野的城市特色，讓“桃園製造”成為展現城市魅力的重要名片，邀請海內外旅客走訪桃園，感受產業創新的能量。

