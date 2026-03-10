台官方緩漲汽柴油　本周吸收60%漲幅

“行政院副院長”鄭麗君主持穩定物價小組會議。（照:“行政院”提供） 中評社台北3月10日電／因應中東情勢，“行政院副院長”鄭麗君9日召開“穩定物價小組”會議臨時會報，針對汽柴油部分，除雙緩漲機制，也採專案緩漲機制並行。以本周為例，原汽、柴油價格經雙緩漲機制調整後，再依專案緩漲機制吸收60%漲幅，最後分別由中油吸收3.9元及3.7元，以95無鉛汽油為例，每公升實際僅調漲1.5元。



台“經濟部”表示，在國際原油及天然氣供應方面，每日持續追蹤國際原油情勢與存量，充分掌握抵港船期，目前台灣石油存量及液化天然氣(LNG)存量皆高於法定規範，為確保後續天然氣穩定供應，“經濟部”已啟動液化天然氣“提前調貨”、“亞洲調貨”、“市場買現貨”三階段存量調度作業，目前已經可以確保台灣3月、4月供應無虞，也已完成國際新約簽訂，6月起從美國的進口氣源量將提高，同時已掌握船期調度。



“行政院”指出，有關物價走勢近況，2026年1月至2月台灣CPI平均年增率為1.23%，美伊戰爭前整體物價原維持平穩，惟中東衝突態勢未解，國際原油、液化天然氣等價格持續上揚，為降低國際油氣價格對物價之衝擊，鄭麗君宣示穩定物價五項強化措施，確保民生物價穩定。



“行政院”表示，一、汽柴油雙緩漲機制搭配專案緩漲機制，降低國際油氣價格影響：“經濟部”因應本次中東情勢啟動專案緩漲機制，搭配汽、柴油雙緩漲機制併行，在此期間，“國內”汽、柴油售價的擬訂，經雙緩漲機制調整後，再由專案緩漲機制吸收至少60%售價漲幅。以本週(3月9日當週)為例，原汽、柴油價格經雙緩漲機制調整後，再依專案緩漲機制吸收60%漲幅，最後分別由中油吸收 3.9 元及 3.7 元，以95無鉛汽油為例，每公升實際僅調漲1.5 元。



二、除原關鍵原物料品項持續減徵稅負，再擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%：除原關鍵原物料品項黃豆、小麥、玉米、奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉、汽油、柴油、水泥等持續減徵至9月外，此次會議決定將其中汽、柴油貨物稅減徵幅度分別由原每公升降2元、1.5元，擴大至3.415元及近2元（1.995元）。後續將視國際市場狀況，滾動檢討貨物稅減徵適用品項。



三、確保肥料供應無虞並持續辦理農漁業用油補貼：請“農業部”務必確保“國內”肥料供應無虞，並密切監測國際運費波動對肥料終端價格之潛在影響。另外，就農機用油部分，維持免徵 5% 營業稅，持續辦理農機用油漲幅補貼措施，按台灣中油公司公告牌價超過基準價之漲幅補貼50%；漁業動力用油部分，持續辦理免徵貨物稅及營業稅，並依中油公司免稅牌價給予14%補貼。



四、強化跨部會民生商品價格監測機制：請“行政院”消保處及“經濟部”等相關部會，持續監控各項民生商品價格走勢。針對價格出現異常波動之商品，即時通報，並採取妥適因應措施，嚴防哄抬物價情事。



五、密切關注供應鏈與產業影響：針對霍爾木兹海峽航運受阻，請“經濟部”、“交通部”等相關部會持續密切關注其對產業供應鏈及原物料供應之影響，確保“國內”產業供貨無虞。