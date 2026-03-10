拚了！陳其邁今宣布11日訪美　與盧秀燕同日

民進黨籍高雄市長陳其邁。（中評社 資料照） 中評社高雄3月10日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕訂3月11日至21日率團訪問美國。高雄市政府今日下午宣布，民進黨籍高雄市長陳其邁將於3月11日率市府訪團啟程赴美，中山大學亦參與聯合訪團共同前往亞利桑那州，藍綠大咖市長拚場意味濃。



高雄市府強調，此行不僅要強化高雄市與亞利桑那州在半導體先進製程的戰略夥伴關係，更是第二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA GTC年會，顯見高雄產業轉型成果已獲國際高度關注。



陳其邁強調，高雄正處於數位淨零“雙軸轉型”的關鍵時刻，從台積電的先進製程，到NVIDIA的AI應用，高雄已在全球半導體與AI供應鏈中確立不可替代的核心地位。此行安排與美國產業、官方與學界的對話，透過“半導體產業韌性”、“城市主權AI治理”及“國際人才培育”三大面向，積極完善高雄產業於全球高科技供應鏈佈局，未來市府亦將持續拓展國際實質夥伴關係，讓高雄持續邁向高科技智慧永續城市。



陳其邁本次出訪首站將抵達亞利桑那州，與產官學各界交流，深化雙邊在半導體與先進製造領域的合作對話。陳其邁指出，高雄與亞利桑那州在半導體產業布局上具有高度戰略地位，高雄正全力推動“半導體S廊帶”，亞利桑那州則是美國“矽漠（Silicon Desert）”雙方未來可在供應鏈韌性、智慧城市應用、數位治理、人工智慧導入及產業人才交流等領域建立更緊密夥伴關係。



行程第二站，陳其邁將赴加州聖荷西出席NVIDIA GTC 2026年會，與NVIDIA高層就“智慧高雄燈塔計劃”深化技術合作進行會談。該計劃以視覺語言模型（VLM）為核心，整合城市影像與跨局處資料，建構城市級主權AI平台，成為全球唯一以城市治理為主軸推動生成式AI應用的示範案例。高雄市已建置城市級主權AI與數位孿生城市，成為NVIDIA官網首個收錄的城市治理案例。高雄市政府“燈塔計劃”的實務應用，在NVIDIA GTC大會展區展出，要將“高雄經驗”打造為世界級的智慧城市示範點，未來在交通管理、道路巡檢、環保及水利等場域，AI將能即時提供決策建議，大幅強化城市治理韌性。

