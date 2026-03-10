陸助台3旅行團自中東撤回上海　台官方回應

中評社台北3月10日電／​中東戰火延燒進入第10天，區域內空域充滿變數，大陸《央視》報導，有3個台灣旅行團、70餘名台籍人士在大陸協助下，自土耳其伊斯坦堡飛抵上海，再轉機返回台北。部份團員下機後向媒體說，“很感謝我們的祖國。



根據報導，該台灣旅行團的李姓、黃姓領隊受訪時說，他們和團員在伊斯坦堡已滯留5天，在嘗試改簽機票未果後，旅行社向中國駐伊斯坦堡總領事館尋求幫助，並經大陸相關單位協調，最終自上海中轉返台。



對此，台灣“外交部”今天回應，台灣駐土耳其代表處並未接獲相關旅行團的求助，且伊斯坦堡有多個飛台北航班照常營運，旅行社及當地的台灣民眾若有需要協助，駐外人員皆會第一時間全力協助。



《央視網》今日上午報導，凌晨從伊斯坦堡飛往上海的中國東方航空，載著70餘名台灣籍人士降落，並預計於上午至午間搭機返台。相關報導指出，這批台灣籍人士來自台灣同一間旅行社的3個中東團，原先計劃在結束伊斯坦堡行程後，經由阿拉伯聯合大公國阿布達比返回台北，受大批航班取消影響，相關旅行團至少4度改簽機票，但航班顯示都是無限延期。



《央視網》報導，今日搭機到上海再轉機台北的70餘名台胞，有人下機後曾向媒體說，“很感謝我們的祖國。”



台“外交部”發言人蕭光偉今日則澄清說道，中國多家媒體報導時以“滯留中東”稱呼該批台灣民眾，但實際上相關人員應是返台班機受到影響，而非滯留在受到戰事影響的中東地區。



蕭光偉說明，經了解，“外交部”並未接獲駐處通報此案，但“外交部”將持續了解。不過，近期因中東戰事影響，台灣旅行團因回程無法經阿拉伯聯合大公國轉機，因而改在歐洲、土耳其等地等候航班復航，或更改機票的情況甚多，且多數旅行團都已找到替代方案陸續返台。另一方面，目前伊斯坦堡空域並未關閉，土耳其航空每周有直飛台北的10個航班。