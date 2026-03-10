台南基督教文物曝光　百年前西方宣教師教材

“大學工尺譜詩調課本”出版於1868年，以台灣漢人傳統音樂通用的“工尺譜”記錄西方聖詩。（台南市政府提供） 中評社台南3月10日電／台南市文化資產管理處普查全市基督宗教文物，發現“大學工尺譜詩調課本”及“內外科看護學”，好似有字天書，實際上是百年前西方宣教師的在地教材，以利走進台灣社會。



根據《中央社》報導，“大學工尺譜詩調課本”及“內外科看護學”是台南市文資處執行2024－2025年“台南市基督宗教文物普查建檔計劃（第一期）”，從教會和醫院收藏發現的珍貴文獻，乍看之下，令人摸不著頭緒，令人費解。



文資處表示，“大學工尺譜詩調課本”出版於1868年，內頁使用“上、尺、工、凡、六、五、乙”等符號，彷彿密碼天書，不見現代熟悉五線譜。而是台灣漢人傳統音樂通用的“工尺譜”，流傳於南管、北管及戲曲間。



“大學工尺譜詩調課本”被用來記錄西方聖詩，作者是宣教師杜嘉德（Carstairs Douglas），當時杜嘉德為讓台灣民眾更容易學習與傳唱聖詩，捨棄西方音樂符號，改用當地熟悉音樂語言。



換句話說，這本書就像是1張150年前“跨界混音專輯”，將西方宗教內容以台式記譜法重新包裝，也是目前已知最早結合基督教聖詩和台灣傳統音樂符號的出版品之一，目前由台灣基督長老教會台南神學院保管。



1917年出版“內外科看護學”，出自於近代醫療史重要人物的宣教師戴仁壽（Dr. George Gushue-Taylor）之手，以培育台灣在地護理人才為目的而編寫的醫療教材，全書採用當時教會廣泛推行的“白話字”（Pe̍h-ōe-jī），看似外文，實際卻是道地閩南語，顯示白話字在知識教育曾扮演重要實用角色。

