張延廷：美以攻伊朗　陷戰術成功、戰略受挫

退役空軍中將張延廷。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月11日電（記者 莊亦軒）美國、以色列聯手對伊朗打擊，中東戰事陷入僵局。台灣退役空軍中將張延廷接受中評社訪問時表示，從目前戰況觀察，美國與以色列雖在戰術層面取得一定成果，但在戰略目標上並未達成預期效果，不僅未能動搖伊朗政權，也未徹底摧毀其核能力，整體呈現“戰術成功、戰略受挫”的局面。



張延廷表示，現代戰爭中，不對稱作戰往往讓強勢一方承受更高成本。弱勢一方只需用低價武器持續騷擾，就能迫使對手消耗昂貴資源，長期下來反而可能拖垮優勢方。他認為，若戰事進一步升級，美軍若考慮地面行動，風險將更高。進入容易、撤出困難，一旦深入伊朗縱深，補給線拉長，部隊安全與撤離都將成為重大問題。



曾任台空軍副司令、空軍官校校長的張延廷表示，從目前情況看，美國與以色列在戰術層面確實成功打擊部分目標，但兩個主要戰略目標“政權更替”與“核能力摧毀”都未達成，因此整體而言屬於戰略失敗。這場衝突的另一個關鍵問題在於後勤與彈藥消耗。美國與盟國大量使用防空飛彈與精準武器，庫存消耗速度極快，若戰事長期化，補給壓力將持續增加。



張延廷表示，以色列距離伊朗約1200公里，來回航程超過2000公里，戰機長時間滯空成本極高，也難以長期維持高強度作戰。即使美以能在空中占優勢，只要無法安全進入地面縱深，就難以達成戰略性破壞。



張延廷指出，美軍與以色列在空中作戰上雖宣稱掌握制空權，但制空權並不代表可以完全控制戰場。掌握制空權只是代表伊朗空軍難以發揮戰力，並不意味著地面威脅消失。伊朗仍擁有短程飛彈與要地防空系統，即使沒有空軍，也能對進入其領空的目標造成風險。



張延廷分析，美軍與以色列目前面臨的一大問題，是防空與攔截系統消耗過快。伊朗採取不對稱作戰方式，大量使用低成本無人機與飛彈攻擊，美方與以方卻必須使用昂貴的攔截飛彈應對，形成嚴重消耗差距。例如伊朗使用的自殺式無人機成本極低，但攔截時往往需要動用愛國者或其他高價防空飛彈，一次攔截可能就耗費數百萬美元，長期下來對以色列防空體系造成巨大負擔。