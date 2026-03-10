尹乃菁：中日關係敏感　卓榮泰增加日本困擾

國民黨文傳會副主委尹乃菁。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月11日電（記者 莊亦軒）針對“行政院長”卓榮泰赴日引發爭議，中國國民黨文傳會副主委尹乃菁接受中評社訪問時表示，此行在“外交”層面“形式大於實質”，不僅對台日關係加分有限，反而在中日關係敏感時刻增加日本政府的困擾。她認為，日本在中國強烈抗議下迅速降溫處理，正顯示台日之間互動空間有限，而民進黨政府操作過於粗糙，導致整體效果適得其反。



尹乃菁指出，從日本的外交利益來看，目前最重要的課題之一，就是如何修復處於低點的中日關係。她表示，日本首相高市早苗上任後，雖然對外態度看似強硬，但實際上仍希望在不影響自身戰略利益的前提下，逐步改善與中國的關係。如果中日關係持續僵持，對日本政府後續施政推動將極為不利。



她說，在這樣的大戰略考量之下，一旦中國對某些互動提出強烈抗議，日本往往會選擇迅速降溫處理，“第一個被犧牲的往往就是台灣”。即便雙方可能透過非正式場合接觸，或以低調方式安排會面，能發揮的實質作用也非常有限，多半只是禮貌性的社交往來，難以對整體台日關係產生實質影響。



尹乃菁形容，這類互動層級往往只停留在“社交式往來”，就像鄰里之間打招呼、寒暄問候，對整體“外交”政策並沒有實質加分。她認為，卓榮泰此行對台日關係的實際助益有限，卻可能對日本處理中日關係造成額外壓力，讓日本在外交上更為為難。



尹乃菁指出，民進黨政府長期將美國視為最重要的依靠，日本則被視為重要友好夥伴，但在這樣的情況下，若處理不當，反而會讓日本在與中國互動時陷入尷尬處境。“口口聲聲說日本是好朋友，卻在操作上讓對方難以應對，這就是外交上的粗糙與輕率。”



尹乃菁批評，卓榮泰此次赴日行程本身就不可能是正式公務訪問，在台日沒有“邦交”的前提下，頂多只能以私人性質進行交流，日本方面也必須在既有的外交架構下低調處理。因此整體安排若缺乏周密考量，就容易流於形式，甚至產生反效果。



尹乃菁表示，原本若只是維持在形式上的互動，外界或許仍可理解，但由於行程後續說法前後不一，加上政府動員各部會出面說明，使整起事件顯得漏洞百出，“最後連形式上的意義都被自己破壞掉”。