許舒博：美以伊戰爭若拖過4月就很傷腦筋

台灣商業總會理事長許舒博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）美伊戰爭持續緊張，對台灣經濟的影響如何？台灣商業總會理事長許舒博10日表示，若戰爭在短時間內結束，台灣企業還是扛得住，但就怕戰爭拖到超過4月，我們就要傷腦筋了。



至於油價部分，許舒博說，油價的反應是短期的，美國總統特朗普昨天喊話“戰爭快結束了”，油價瞬間就下跌了，若戰爭控制在很短的時間內，影響應不大，若是短期他也希望中油吸收這次的漲幅。



台灣商業總會10日晚上舉辦2026新春聯誼晚宴，商總理事長許舒博、蔡英文、蕭美琴、“經濟部長”龔明鑫、陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全、中國國民黨主席鄭麗文、國民黨籍台北市長蔣萬安、民進黨籍“立委”蘇巧慧、鍾佳濱、國民黨籍“立委”鄭天財、陳永康、台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥、李貞秀、邱慧洳等人出席。



許舒博會前接受媒體訪問表示，美伊戰爭若沒辦法短時間結束，那對台灣經濟、企業的影響會非常大，尤其是天然氣，我們從中東地區卡塔爾進口天然氣佔比32%，這是非常高的數字，也是非常大的危機，短期可以調度，但長期要調度32%的佔比會非常困難，且台灣的天然氣安全儲量衹有11天的時間，時間拉長就糟糕了。



許舒博說，目前“經濟部”的消息是3月、4月的天然氣已經調到沒問題，就怕美伊戰爭超過4月，我們就要傷腦筋了。



許舒博指出，3月底即將舉行電價審議委員會，他在會中也會主張，若戰爭只是短期，那沒有理由去調漲電價。至於台股的劇烈震盪，短期內企業是可以扛得住，9日台股大跌，10日馬上又漲回來，台灣的企業韌性是滿強的。