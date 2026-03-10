關注：陳其邁訪美保密到家　怕功高震主

民進黨籍高雄市長陳其邁10日出席活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台中市長盧秀燕與民進黨籍高雄市長陳其邁同在11日啟程赴美國訪問。相較盧秀燕的高調，陳其邁消息壓到出發前一天才公布，低調到不行。訪美是台灣政治人物更上一層樓的指標，英系色彩的陳其邁為避免功高震主、再度挑起“蔡賴心結”，這番操作小心翼翼。



高雄市政府10日下午發出新聞稿表示，陳其邁11日將率市府訪團啟程赴美，此行不僅要強化高雄市與亞利桑那州在半導體先進製程的戰略夥伴關係，更二度受邀參加全球AI盛會輝達（NVIDIA）年度GTC大會。相關的出發時間、班機等都將留到11日才公布，與盧秀燕訪美行前的高調宣傳大相逕庭。



政治人物訪美的背後政治意義，除了強化個人與城市的政治形象外，也是墊高政治地位與能量的方式，更有進軍“中央”或準備未來大選的味道，過去台灣要競選“總統”的候選人也都會提前赴美面試。



由於陳其邁今年高雄市長任期屆滿將卸任，未來將進入民進黨的接班梯隊。陳其邁擔任過“行政院副院長”，未來是否北上擔任“行政院長”，一直受到外界關注。且民進黨內中生代代表人物中，就屬陳其邁最有發展潛力。



至於為何陳其邁訪美低調到不行，除了與其個性內斂、做事風格謹慎小心有關之外，也與目前政治環境因素有關。第一，由於賴清德2028將連任，陳其邁短期不會參選，主要是放眼2032大選。



第二，民進黨執政大環境不利，有執政包袱在，年底地方選舉在即，國民黨目前政治明星多，挑戰2028的人選也不少。以綠營立場來說，考量若想要選贏台中，陳其邁並不須主動營造拚場，來與盧秀燕互相拉抬聲勢。



第三，可能還是民進黨內部派系問題，上週才爆出湧言會召集人、綠委王定宇桃色風波，恐怕是殺雞儆猴，讓非新系人人自危。加上2020大選，賴清德跳出來挑戰爭取連任的蔡英文，“蔡賴心結”一直是黨內疙瘩。



陳其邁的英系色彩太濃厚，容易產生聯想。若民進黨在2026地方選舉選得不好，衝擊賴清德威信，可能重演“蔡賴之爭”戲碼，賴清德連任是否受挑戰，外界等看好戲。陳其邁若要避免功高震主，低調自保當然是第一優先。