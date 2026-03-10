許舒博喊話賴清德　身段放軟一點

台灣商總理事長許舒博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月10日電（記者 鄭羿菲）台灣商業總會10日晚間舉辦新春聯誼晚宴，藍綠白都有政治人物到場，包括蔡英文、蕭美琴。商總理事長許舒博10日向朝野喊話，對外經貿政策，朝野之間可以討論，但關起門來為了台灣好沒什麼可以對立的，他也常常跟賴清德說，身段放軟一點，有時候太硬不見得是好事。



許舒博說，每天都跟別人對立，然後又要別人跟你好，別人大概也不怎麼想跟你好。



不過，許舒博致詞時，蔡英文、蕭美琴都還未到場，僅有朝野“立委”以出席。



台灣商業總會10日晚上席開30桌舉辦2026新春聯誼晚宴，商總理事長許舒博、蔡英文、蕭美琴、“經濟部長”龔明鑫、陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全、中國國民黨主席鄭麗文、國民黨籍台北市長蔣萬安、民進黨籍“立委”蘇巧慧、鐘佳濱、國民黨籍“立委”鄭天財、陳永康、台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥、李貞秀、邱慧洳等人出席。



許舒博致詞時表示，過去一年全球政局不穩定，但台灣經濟發展是非常好的跡象，台灣產業界的朋友不是不想拚，也不是不能拚，但總得有方向讓產業界去闖。“賴政府”已談好台美對等貿易協定（ART），他希望可以定下來，讓企業界安心往前衝。台灣前陣子高科技產業表現非常好，但傳統產業滿受傷的，希望政府將來有更多資源幫助傳產。



許舒博也趁著藍綠白政要都出席的機會喊話，要以民為主、民利為上，特別是執政者一定要思考以民為主，要多關心老百姓的生活，才能“富國利民”，老百姓也才會繼續支持。對外經貿政策朝野之間可以討論，但關起門來為了台灣的未來更好，沒有什麼可以對立的，他也常向賴清德說“身段放軟一點”，有時候太硬不見得是好事。



許舒博指出，他還是希望關起門來都是一家人，好好探討到底要怎麼做。政治上雖然有競爭，所有政黨都在尋求更多的中間選民支持，但企業界就是真正的中間選民，只要提供好的經商環境，讓企業能夠發展，企業就支持哪個政黨執政！