英賴對決成話題　蔡英文盼各界支持賴清德

蔡英文卸任後無事一身輕，在席間聽“部會”首長數度拍手大笑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月10日電（記者 鄭羿菲）蔡英文卸任後，不少傳言在民進黨去年操作大罷免失利後，英系蠢蠢欲動，英賴對決刀刀見骨。不過，蔡英文10日喊話，她感謝許多人陪著她打拚8年，她要拜託大家繼續做賴清德堅強的後盾，讓台灣在變動的局勢中，依然能穩健前行。



台灣商業總會10日晚上席開30桌舉辦2026新春聯誼晚宴，商總理事長許舒博、蔡英文、蕭美琴、“經濟部長”龔明鑫、陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全、中國國民黨主席鄭麗文、國民黨籍台北市長蔣萬安、民進黨籍“立委”蘇巧慧、鍾佳濱、國民黨籍“立委”鄭天財、陳永康、台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥、李貞秀、邱慧洳等人出席。



蔡英文致詞時表示，她稍微看了一下，很高興有不少老朋友能齊聚一堂，她要利用這個機會謝謝大家，在她執政的8年陪著她一起打拚，現在她要拜託大家繼續做賴清德與執政團隊的堅強後盾，讓台灣在變動的局勢充能依然穩健前行。



蔡英文說，過年前，行政團隊完成了與美國的貿易談判，這不只為台灣產業爭取到最大利益，整體談判成就與成果更讓台灣產業在國際上有更多的空間，在大家的努力下，去年台灣的經濟成長率創下15年來的新高，雖然股市受到全球局勢影響有些起伏，但她相信整體趨勢依然對朝台灣有利的方向持續前進。



蔡英文認為，今年將是非常關鍵的一年，面對AI時代的來臨，除了要善用台灣既有的高科技優勢，更要仰賴商界的專業與靈活，讓台灣成為全世界最重要的創新節點。她相信只要團結一心，台灣一定能在全球供應鏈中站得更穩、走得更遠。新的一年，她也拜多產業界繼續給政府更多支持，一起為台灣努力。