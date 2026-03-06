林祖嘉：台官方對能源危機處理過度樂觀

政治大學經濟系兼任教授林祖嘉接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）中東戰事升溫，伊朗封鎖霍爾木茲海峽，使全球能源供應緊張，國際油價一度衝上每桶119美元，引發新一波能源危機疑慮。政治大學經濟系兼任教授林祖嘉接受中評社訪問表示，若戰事持續，油價維持在100美元以上的機率相當高，屆時不僅推升通膨，也將衝擊台灣能源供應與經濟表現。



林祖嘉認為，政府目前對情勢的判斷偏向樂觀，若戰爭拖長，台灣將面臨油價、天然氣與電價多重壓力。官方短期內只能以凍漲油價、吸收部分成本為主，但從長期來看，問題根源仍在台灣能源結構過於依賴天然氣所致，這次的危機能否讓執政者轉念，攸關台灣未來發展方向。



林祖嘉曾任政治大學經濟系主任、“福建省政府主席”、“國發會”主任委員、陸委會特任副主委，並曾任中國國民黨大陸事務部主任。



林祖嘉接受中評社訪問，針對能源危機表示，這波油價上漲與戰事發展密切相關，戰事初期外界普遍認為衝突不會持續太久，因此油價從70多美元漲到80多美元時，市場仍相對冷靜。但隨著局勢升高，加上伊朗政權出現新的權力接班安排，市場對戰事延長的預期升高，油價一度衝到119美元，顯示市場已將能源供應風險納入價格。



他說，從70多美元漲到100美元以上，漲幅已達三至四成，這樣的幅度其實已接近能源危機的等級。即使近日油價稍微回落，但只要戰事沒有降溫，油價維持高檔的壓力仍然存在。



林祖嘉指出，油價上漲最直接的影響就是通膨，依照目前台灣油價調整機制，當國際油價上漲時，約七成由政府吸收，三成轉嫁給消費者。如果油價維持在110美元左右，反映到台灣內部的油價，可能一次調升約3元左右，對物價會帶來不小壓力。



他認為，短期內政府可能採取油價凍漲或加大吸收幅度的方式來穩定物價，但如果油價高檔維持數月，凍漲就難以持續，最終仍必須反映成本，一旦油價持續調升，通膨壓力就會逐漸浮現。



林祖嘉說，台灣通膨原本有逐漸降溫的跡象，例如今年1月消費者物價指數（CPI）年增率僅約0.69%，但2月因農曆春節因素已回升到約1.75%。若油價再度上升，3月之後通膨繼續攀升的機率相當高。

