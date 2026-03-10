鄭麗文：盼兩岸穩定讓產業界享受和平紅利

鄭麗文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月10日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文10日表示，面對國際局勢詭譎多變，和平穩定對台灣至關重要，兩岸關係更是重中之重，她希望兩岸間螺旋上升的惡意能早些平息，希望能找出一條互信、走出一條累積善意與誠意的和平大道，讓產業界都能享受和平帶來的紅利。



台灣商業總會10日晚上席開30桌舉辦2026新春聯誼晚宴，商總理事長許舒博、蔡英文、蕭美琴、“經濟部長”龔明鑫、陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全、中國國民黨主席鄭麗文、國民黨籍台北市長蔣萬安、民進黨籍“立委”蘇巧慧、鍾佳濱、國民黨籍“立委”鄭天財、陳永康、台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥、李貞秀、邱慧洳等人出席。



鄭麗文致詞時表示，國際局勢詭譎多變，台灣的經濟長期依賴對外貿易，世界局勢的和平穩定對我們而言至關重要，市場持續自由開放更是非常關鍵，如何讓台商走遍世界，在動盪不安的局勢中依舊可以穩健度過挑戰，同時佈局未來有更好的前景，這是在台灣長期執政過的國民黨必須為各位籌劃的，兩岸關係更是重中之重。



鄭麗文說，我們希望兩岸間螺旋上升的惡意能早些平息，希望能找出一條互信、走出一條累積善意與誠意的和平大道，讓產業界都能享受和平帶來的紅利，我們要拚和平，也要拚經濟。對於美國市場、國際市場，我們也要非常謹慎地面對。