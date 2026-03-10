黃敬平：美國大砲打小鳥將付出慘痛代價

曾擔任軍事記者的中國國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月11日電（記者 盧誠輝）美國和以色列聯手突襲伊朗，讓中東再次陷入戰火。曾擔任軍事記者的中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，美國現在大量使用愛國者飛彈來攔截伊朗的沙赫德136無人機，簡直就是大砲打小鳥，因為兩者造價相差至少130倍以上，未來隨著戰事拖長，會對美國經濟形成巨大壓力，美國也必將為此付出慘痛代價。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平強調，美國在中東軍事基地使用的多是愛國者飛彈防空系統，但愛國者飛彈一枚市價就要約300萬美元，而現在被伊朗大量使用來攻擊美軍中東基地的沙赫德136無人機，每台造價僅約2萬歐元到5萬歐元，兩者光是價格就超過130倍，未來當愛國者飛彈被大量消耗後，美國勢必就得再增加產能來加速生產，到時美國就得花更多的錢去打這場仗。



他指出，美伊戰爭開打至今，伊朗的飛彈和無人機直到現在仍未被消耗殆盡，還是持續保有反擊的能力，所以美國總統特朗普才會在日前緊急召集美國7大軍火商到白宮開會，為的就是要確保愛國者飛彈不虞匱乏，但這些武器都要錢，所謂“大砲一響，黃金萬兩”，美國經濟必然會受到一定程度的影響。



黃敬平說，根據阿聯酋國防部統計，光是美伊戰爭開戰後幾天，就已偵測到165枚來自伊朗的飛彈，共摧毀了152枚，並偵測到541架來自伊朗的無人機攻擊，也摧毀了506架無人機，而要攔截摧毀這些來自伊朗的飛彈和無人機，大多使用的都是造價相當昂貴的愛國者飛彈，儘管美國已付出那麼昂貴的代價，但光是未被順利攔截摧毀的10幾枚飛彈和30幾架無人機，就已讓中東各地戰火密布。



黃敬平表示，通常一個國家所使用的軍事防空系統都是統一的，不會因為敵方使用的是飛彈或無人機來攻擊，就臨時更改防空系統，所以光美伊開戰這11天以來，就已消耗了大量美軍在中東所部署的愛國者飛彈防空系統，因為伊朗的沙赫德136無人機當初被製造出來的核心目的，就是要不斷地透過大量無人機攻擊去消耗敵方的空防能量。