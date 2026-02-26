台美關稅要不要重談？蕭美琴不小心這麼說

蕭美琴。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）台美日前簽訂的對等貿易協定（ART），在美國最高法院判決特朗普關稅違法後一夕生變，官方卻稱“不重新談判”。蕭美琴10日參與台灣商總新春晚宴致詞時，一度提到，在美國最高法院判決後，我們還需“重新”⋯⋯，隨後馬上更正說，我們還需繼續與美國政府溝通，以確保過去取得的成果。



台灣商業總會10日晚上席開30桌舉辦2026新春聯誼晚宴，商總理事長許舒博、蔡英文、蕭美琴、“經濟部長”龔明鑫、陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全、中國國民黨主席鄭麗文、國民黨籍台北市長蔣萬安、民進黨籍“立委”蘇巧慧、鍾佳濱、國民黨籍“立委”鄭天財、陳永康、台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥、李貞秀、邱慧洳等人出席。



蕭美琴致詞時表示，面對許多國際局勢的困局，台灣政府這段期間一直有所準備，包括物價、能源等各項資源的盤點，甚至去風險話也都非常積極應對，希望確保物價穩定，與經濟發展的能源能獲得保障。



蕭美琴說，在台美關稅議題上，大家過去一年都辛苦了，“行政院”談判團隊也積極為台灣取得最好的待遇，包括232條款中取得最惠國待遇，及對等關稅有很好的安排。當然，在美國最高法院的相關判決後，我們還需“重新”⋯⋯。



蕭美琴發現講錯後，愣了0.5秒後隨即更正說，我們還需要繼續的跟美國政府溝通，以確保過去談判所獲得的成果能進一步來落實。



蕭美琴也趁機向與會的朝野“立委”喊話，應對千變萬化的國際情勢，拜託大家能支持總預算，盼在座的朝野“立委”能支持我們的施政順利推動，也支持“國防”預算，包含特別預算條例。古今中外，每個國家都在追求富國強兵，台灣人很友善，追求和平，不想要衝突，更不想要戰爭，但同時也要展現台灣不可侵略，也就是台灣是不能夠被欺負的，追求和平的同時，強化自己的能力至關重要。