新春祝酒　蔡英文讓C位給蔣萬安

蔡英文與蔣萬安一同祝酒。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉逐漸開跑，藍綠之間氣氛劍拔弩張，但也有例外，蔡英文、中國國民黨籍台北市長蔣萬安10日晚間共同出席台灣商業總會理事長許舒博舉辦的2026新春聯誼晚宴，在祝酒環節時，蔡特別空出自己隔壁的位子，給原本要默默站在最旁邊的蔣萬安，展現一股政壇前輩照顧後輩的溫暖畫面。



台灣商業總會10日晚上席開30桌舉辦2026新春聯誼晚宴，商總理事長許舒博、蔡英文、蕭美琴、“經濟部長”龔明鑫、陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全、中國國民黨主席鄭麗文、國民黨籍台北市長蔣萬安、民進黨籍“立委”蘇巧慧、鍾佳濱、國民黨籍“立委”鄭天財、陳永康、台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥、李貞秀、邱慧洳等人出席。



蔡英文與蕭美琴因行程並未同一時間出席，在蔡英文致詞結束、離開前夕，許舒博吆喝出席的“部會”首長、朝野“立委”上台一同與蔡英文向產業界祝酒，但蔣萬安被唱名時已是末幾位，當蔣萬安準備默默站在靠邊的位置不搶風頭時，許舒博立刻高喊，要讓蔣萬安站中間一點。



此時，蔡英文的右手邊站了“勞動部長”洪申翰、左手邊則站了許舒博，一邊是綠營自己人、一邊是宴會主人，蔣萬安一時笑笑擺手說不用，但拗不過許舒博一拉，靠近了幾步，而蔡英文見狀也向蔣萬安指了指右手邊的位置，示意蔣萬安可以站自己右手邊，蔣萬安才站定。



緊接著，許舒博、蔡英文、蔣萬安等人一同祝酒，祝酒結束後，蔡英文還拉著蔣萬安閒話家常了幾句、並微笑地握了握手，彼此並沒有藍綠政黨不同的肅殺之氣，氣氛十分和諧。