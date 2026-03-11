美伊衝突畫句點？李其澤：華府想找完美出口

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電／美國總統特朗普於8日公開表示，將與以色列總理尼坦雅胡“共同決定”何時結束對伊朗的軍事行動。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤提出分析，這番話表面上是在展現美以同盟堅不可摧的戰略默契，然而撥開外交辭令的迷霧，其背後卻透露出一個更為關鍵的底層訊號：華府的決策圈已經開始認真盤算，該如何為這場震驚全球的衝突尋找一個完美的“出口”。



李其澤指出，在國際政治的殘酷現實中，發動一場戰爭從來都不是最困難的決定，真正考驗大國領袖政治智慧的，是如何在不損害國家威懾信譽、不引發更大規模反撲的前提下，優雅且體面地走出戰場。隨著戰事推進，當前的美伊衝突正逐漸逼近這樣一個決定性的歷史拐點。



根據《中時新聞網》報導，李其澤表示，從純粹的軍事邏輯來剖析，美以兩國的聯合行動其實已經超額完成了最核心的“戰略展示”目的。透過精準空襲重創伊朗多處核心軍事設施，甚至成功執行高階斬首行動，這整個作戰過程，向國際社會極為清晰地傳遞了三個無可爭辯的事實：第一，美軍的全球武力投射能力依然處於絕對統治地位；第二，多域作戰的情報與打擊整合水準毫無破綻；第三，美以同盟的安全防衛承諾，已經在真實的炮火中得到了最剛硬的兌現。



與此同時，持續升溫的區域地緣政治風險，正以驚人的速度在全球金融體系中積累。李其澤說，作為全球能源運輸最敏感的咽喉，霍爾木茲海峽每日過境的原油高達逾兩千萬桶。一旦戰火蔓延導致這條海上生命線受到實質威脅或封鎖，國際油價的暴漲將是瞬間且難以遏制的連鎖反應。隨之而來的惡性輸入型通膨、全球供應鏈斷裂、金融市場的恐慌性拋售，以及美國國內民眾生活成本的劇烈攀升，最終都會百分之百轉化為白宮沉重的政治負擔。