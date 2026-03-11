新竹縣長民調　陳見賢反超徐欣瑩

新竹縣副縣長陳見賢。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電／由雨晴民調發布的新竹縣長民調數據顯示，在中國國民黨縣長人選支持度方面，新竹縣副縣長陳見賢獲得36%支持度，高於藍委徐欣瑩的32%，差距4個百分點，已超過民調誤差範圍；不過值得注意的是仍有32%民眾未表態。在與民進黨可能人選竹北市長鄭朝方對比時，也展現更強競爭力，顯示新竹縣的選情出現明顯變化。



國民黨日前召開初選協調會，確認將採“黨員投票3成、民調7成”的方式決定最終提名人選，由黨員意見與社會支持度共同作為評估依據。



民調表示，陳見賢對上民進黨鄭朝方時，支持度達46.7%，領先鄭朝方的27.1%，差距接近20個百分點；而在三人競逐的情境下，陳見賢仍以35.3%居首，徐欣瑩23.1%、鄭朝方21.2%。



在知名度方面，調查顯示87.3%受訪者知道徐欣瑩是“立法委員”，而知道陳見賢是新竹縣副縣長的比例為69.8%。



民調分析指出，徐欣瑩過去長期在新竹縣政壇活躍，知名度本就較高，但當陳見賢的曝光度逐漸提升後，支持度已出現反轉。換言之，徐欣瑩的優勢主要建立在知名度，而當對手知名度拉升後，即使徐欣瑩整體知名度仍高，選民支持結構仍可能出現改變。



本分民調由雨晴民調調查，於3月2日至5日晚間進行，以新竹縣年滿20歲以上民眾為訪問對象，共完成1068份有效樣本，在95%信心水準下抽樣誤差為正負3個百分點。



對此，陳見賢辦公室表示，3個月來陳見賢歷次民調持續保持成長甚至領先，我們重視且尊重任何民意的展現，將繼續透過實際政策政見爭取認同，包括“增加育兒津貼”、“擴大敬老愛心卡使用”、“新竹縣夜間兒童醫療”等已獲得民眾迴響的政見之外，會推出更多民眾有感的政策，在此也感謝所有支持者的加油與鼓勵，“有大家的支持，以及每一通電話民調、每一票的堅定相挺，讓我們繼續團結起來，相信就能贏得勝選”。