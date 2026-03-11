郭正亮：穆吉塔巴更強硬　美、以錯估形勢

郭正亮。（截自“三妹說亮話”YouTube直播畫面) 中評社台北3月11日電／伊朗9日宣布選出新任最高領袖，由已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班，此舉表明德黑蘭選擇與美以對抗而非妥協。前“立委”郭正亮直言，哈米尼是相對比較溫和的領導人，穆吉塔巴是公認的強硬派，美、以根本錯估形勢。



郭正亮10日在《三妹說亮話》節目表示，美、以做過最錯的事情，就是把哈米尼殺了。哈米尼不只是宗教領袖，而且他是相對比較溫和的領導人。有兩件事，蘇雷曼尼被暗殺，就是那個聖城旅的指揮官，伊朗那時不是沒有做大規模報復？誰壓下來的？



“就是哈米尼！”郭正亮指出，去年6月17日，美國去炸伊朗的核設施，接著伊朗“象徵性”對以色列發射導彈作為“報復”，然後就立刻結束，誰壓下來的？就是哈米尼！你把那個有足夠權威、不想擴大戰爭的領導人殺了，然後換上這位？



郭正亮強調，哈米尼的兒子本來就是公認的強硬派，比老爸強硬，“那你這不是找死嗎？”而且這個兒子長年在哈米尼身邊當助理，所以對國事的瞭解相當清楚。現在為了防制再被斬首，所以他不會露面了，了不起就在地底下錄個音，像以前的賓拉登一樣，在地底下錄個影，然後出來播，估計大概是這個形式。



郭正亮質疑，《華爾街日報》的報導也很奇怪，既然穆吉塔巴都沒有露過面，你怎麼會知道他受傷？都是認知作戰。而且身為哈米尼的貼身助理，這位新的領導人從以前就在管理政事，美媒不知道在講什麼？現在有非常多混亂的消息，很多都是金融機構放出來的。“因為金融機構在‘抄底’，在‘做多’啦！”就是希望股票趕快漲，不然他們公司會賠錢！