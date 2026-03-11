盧秀燕訪美僑宴遭台官方打壓？“僑委會”駁斥

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕預計11日深夜自桃園機場出發，訪美11天。國民黨發言人牛煦庭10日透露，他接獲僑界陳情，指“僑委會”私下向僑民表示，希望不要出席盧秀燕與僑界的餐敘。牛煦庭批評，“中華民國”外交困境嚴峻，許多突破都仰賴民間僑團協助，如果“僑委會”還要大搞黨派之分，只會讓僑民對政府更加灰心。



“僑委會委員長”徐佳青10日則嚴正駁斥此為無端指控，除非拿出證據，否則就是造謠抹黑。



徐佳青表示，這項指控非常惡質，“僑委會”未做出任何影響民間僑團自主活動的事情，請牛煦庭具體指出人、事、時、地證據，否則請向“僑委會”道歉。



根據《ETtoday新聞雲》報導，牛煦庭指出，有僑界人士向他反映，盧秀燕此行與僑界交流的消息傳出後，有僑民接到“僑委會”“關切”訊息，希望不要出席華府僑宴。據瞭解，部分僑民對此感到不滿，反而號召更多人參與，原本預計約20多桌的餐會，目前已增加至30桌。



牛煦庭表示，“僑委會”理應是凝聚“中華民國”海外僑界力量的重要行政機關。過去不同黨派政治人物訪美時，僑界通常都會熱情接待，但此次陳情顯示，“僑委會”對不同政治立場可能存在差別對待，讓不少僑民對其行政不中立的作法感到不滿。



牛煦庭強調，“中華民國”外交處境艱困，外交資源有限，許多突破都仰賴民間僑團協助，如果此時仍以黨派之分處理僑務，只會讓僑民對政府更加灰心；行政機關應秉持行政中立原則，以國家利益為優先。



對此，徐佳青10日駁斥說，從來不知道有這種事情，沒名沒姓的無端指控，真是欲加之罪，請指控者具體提出證據，否則就是造謠抹黑，請國民黨發言人不要散布謠言。