林志潔入“國安會”　何景榮：賴拔樁柯建銘

陽明交通大學教授林志潔。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電／前“國安會”諮委徐斯儉去年底轉任台“國防部”軍政副部長，賴清德將特聘陽明交通大學教授林志潔出任“國安會”諮委，等同宣告林不會投入新竹市長選戰。淡江大學助理教授何景榮昨天表示，林志潔知道跟著前“立院”總召柯建銘沒有前途，順勢被賴酬庸納入麾下。



何景榮10日在政論節目《新聞大白話》中提出質疑，林志潔怎麼會熟“國安法”？何景榮表示自己跟林志潔一起幫學生審過論文，所以知道她的背景，林志潔主要的領域是財經法，還有性別正義。



何景榮表示，所以根本沒有他們說的“國安”什麼的原因！其實大家也都知道，這個就是跟柯建銘還有賴清德的鬥爭有關，因為柯建銘一直沒有接班人。柯建銘的兒子，一個在中國大陸經商，老柯在民進黨當然沒辦法出頭；另外一個兒子大家也都知道，美國購買大麻那個事件。他的兒子真的很不成材，“因為我跟柯建銘的遠親還蠻熟的。”



何景榮指出，所以後來柯建銘一直想把林志潔當成自己的接班人，有這樣子慢慢去培養，加上柯建銘跟林志潔的先生又很好，所以大家本來預測，林志潔應該是柯建銘退休之後接他的位。結果沒有人料到，賴清德跟柯建銘後來因為大罷免“大翻臉”！柯建銘連總召整個都被拔掉，坦白講，林志潔也知道，這時候不可能再跟著柯建銘，是沒有前途的。



何景榮強調，賴清德也很聰明，這時候就算是“拔樁”了，直接給林志潔一個位子，把林志潔納入麾下，林志潔就變成他的人了。而且放到“國安會”，大家知道賴清德怎麼用“國安會”，就是賴清德拿來當作自己酬庸、養自己人馬的地方。以前蔡英文時代，“國安會”至少有一個外交、一個軍事專才，現在賴清德完全把“國安會”變成“酬安會”，裡面全是自己的人，聽他的話就好了。