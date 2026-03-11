台潛艦海鯤號昨第5度潛航　拚6月交艦

海鯤號潛艦。(台船提供資料照) 中評社台北3月11日電／台造潛艦原型艦“海鯤號”10日再度從高雄港出海，展開第11次海上測試、也是第5次潛航測試，這是農曆年後首度潛航。軍事專家紀東昀指出，此次重點在於逐步增加潛航深度並持續調校各系統，未來隨著測試項目增加，不排除出現跨夜測試，以取得嚴謹數據，力拚6月交艦。



海鯤號10日早上約8時30分離開高雄港，由台船研製的“奮進魔鬼魚號”無人船也一同出海，港邊聚集不少軍事迷守候，高喊“海鯤號加油、海軍加油”。儘管南部海域受鋒面影響湧浪明顯，海鯤號仍在戒護船陪同下前往預定海域展開潛航測試。



根據《中時新聞網》報導，軍事觀察家紀東昀分析，海鯤號歷經前4次潛航測試後，團隊已針對聲納與各系統調整優化，本次測試仍以驗證系統穩定度為主，研判可能航向北方，於左營軍港附近測試，深度約100公尺。



紀東昀說，隨著潛航深度增加，海水溫度下降，潛艦內部的維生系統、空調與環境控制系統也須同步驗證。此外，也會觀察艦體在不同深度下是否出現異常聲響，以及各項系統運作是否穩定，藉此累積實際運作數據。



紀東昀指出，目前海鯤號仍屬“淺水潛航”測試階段，但隨著後續測試推進，科目將逐步增加，包括不同深度與速度條件下的航行表現，以及電池耗能等耐航能力測試，未來水下測試時間預料將持續增加，不排除出現跨夜海測。



台船表示，海鯤號目前已依測試程序完成多次淺水潛航，後續仍將持續進行系統調校與檢整，在確認安全條件後就會推進下一階段測試，整體目標仍力拚今年6月底前完成交艦。