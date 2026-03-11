美誤炸伊朗小學生稱飛彈被偷　蔡正元批太扯

蔡正元。（照片：《林嘉源辣晚報》YouTube） 中評社台北3月11日電／美國在2月28日對伊朗發動飛彈打擊，造成鄰近的一所小學重大傷亡。伊朗官方媒體稱，此次攻擊造成超過160名女學生死亡。前“立委”蔡正元10日在政論節目批評，打仗最重要的就是情報，美國CIA中央情報局偷懶不查證，搞不清楚目標就轟炸，美國的公信力太扯了。



針對美國總統特朗普辯解誤傷，稱“伊朗可能偷了戰斧飛彈”的說法，蔡正元10日在政論節目《林嘉源辣晚報》強調，戰斧導彈的雷達系統是特殊用的！旁邊台退役中將帥化民質疑，飛彈沒有導引系統怎麼打？蔡正元說，所以這根本是在瞎說，只想把事情掰過去而已。



蔡正元指出，他判斷是CIA拿錯地圖，跟以前的南斯拉夫大使館事件一模一樣，因為CIA很懶，連查證一下都不查證。



前“立委”郭正亮補充，南斯拉夫事件應該是故意的，拿“Google地圖是舊版的”當借口。



蔡正元提到，因為炸死小學生的地點，就在空軍基地旁邊，該地本來是空軍軍官宿舍，宿舍前一段時間沒有使用，隔壁有一所小學就搬來用這個比較寬敞的“教室”，CIA就以為該地還是空軍軍官宿舍，就把該地作為轟炸的目標，而且還炸兩次！



蔡正元質疑，“所以CIA笨到這種程度，還要打仗喔？我真是搞不懂，打仗最重要的不是情報嗎！”郭正亮說，因為承認錯誤就要究責，“他就是不想判那些人……就是要作司法調查啦！”蔡正元說，“這個真的太扯了，美國的公信力，真的是太扯了！”