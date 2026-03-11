“立院”今選召委　李貞秀現身避答資格問題

面對媒體提問，民眾黨委員李貞秀僅微笑不回應。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）“立法院”今天上午進行8個常設委員會的召委選舉，具陸配身分的台灣民眾黨不分區“立委”李貞秀因持續遭綠營和台官方以國籍議題追打，受到大批媒體關注。李一早赴所屬的內政委員會簽到，參與召委選舉，一度被媒體團團包圍，但面對媒體多次提問相關議題時，李貞秀都僅微笑不回應。



“立院”有8個常設委員會，各設有2席召委，依規定各委員會議程由輪值召委決定。換言之，若未能取得委員會的召委，等於無法擁有委員會的法案排審權，只能被動接受他黨決定的議程；因此各委員會召委席次，一向是朝野黨團兵家必爭之地。



特別的是，李貞秀此次被安排至內政委員會，包括“內政部”和陸委會等都是該會監督、質詢、審預算的單位，而這些單位也都與李貞秀被綠營質疑的“國籍”議題高度相關，尤其“內政部長”劉世芳之前已揚言不提供部會密件資料予李，因此，接下來李貞秀和公部門的正面對決，勢必也是內政委員會的重頭戲之一。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜將於今日下午召集黨團協商，研商“李貞秀委員“立法委員”身分認定”等相關事宜，海基會董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉昨日更先行拜會民眾黨“立法院”黨團。