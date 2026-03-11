藍營禮讓召委　白委洪毓祥：藍白可互相合作

民眾黨籍立委洪毓祥受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）藍白陣營11日再次於“立法院”經濟委員會合作，推舉台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥擔任新會期委員會召委，展現藍白合作的好氛圍。洪毓祥表示，藍白兩個黨團只要是相同的重大法案，對經濟發展、民生福利有幫助的議題，基本上是“不分黨團”願意合作。他也希望，藍白黨團未來在一些法案，可以互相合作。



“立院”有8個常設委員會，各設有2席召委，依規定各委員會議程由輪值召委決定。換言之，若未能取得委員會的召委，等於無法擁有委員會的法案排審權，只能被動接受他黨決定的議程；因此各委員會召委席次，一向是朝野黨團兵家必爭之地。



洪毓祥也說，可能藍白長久以來在這些議題有相同高度，他也希望透過這樣的方式推動合作。接下來他會一一拜訪經濟委員會的“立委”，因台灣經濟面臨戰爭風險，石油與天然氣的儲量、台美關稅等議題也懸而未決，現在只能確定是10%＋MFN，未來的變數仍影響台灣經濟發展。



面對2026地方選舉，中國國民黨、台灣民眾黨將採取合作方式對抗民進黨，其中在13日將召開記者會推出共同政見，讓藍白合更進一步。隨著“立法院”此屆民眾黨籍“立委”大換血，目前8名“立委”有6位從2月1日剛上任，國民黨團一度傳出可能先不禮讓民眾黨團，但今早的投票，藍營禮讓一席經濟委員會召委給白委洪毓祥，也鋪陳了後續藍白合更好的氛圍。



洪毓祥會後接受媒體訪問表示，他昨天有拜會經濟委員會的一些“立委”，因為自己是新手，想去拜訪資深委員請益，而剛好外傳可能擔任經濟委員會召委的國民黨籍“立委”鄭天財有空，他就去鄭的辦公室請益，希望藍白黨團未來在一些法案可以有互相合作。



洪毓祥說，一直到昨天下午4點多他才收到簡訊，國民黨將禮讓他，這應該是黨團協商的結果，他非常感謝國民黨禮讓一個新手“立委”能在經濟委員會擔任召委。



洪毓祥指出，石油、天然氣的進口牽扯產業、民生、“國家安全”等利益與福祉，民生可能會造成一些預期的漲價，對未來造成通膨的壓力，在這一會期，相信經濟委員會的所有“立委”應會就這些重大議題進行監督，及希望政府施政在正確的方向上。