姐弟火拚　謝衣鳳否認家人不挺選彰化縣長

彰化縣藍委謝衣鳳致詞。（中評社 方敬為攝） “埔鹽鄉綜合行政大樓落成啟用典禮”。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月11日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立委”謝衣鳳爭取黨提名參選彰化縣長，近期頻遭胞 符弟、彰化縣議長謝典霖放話抨擊，日前並對媒體稱，“家族未打算選縣長”，強調姐姐未獲長輩支持。謝衣鳳今天對此強調，該說法非全部事實，希望家庭和諧，也盼國民黨本月底能確定縣長提名。被追問參選縣長的決心是否不會動搖？謝衣鳳則微笑點頭。



年底彰化縣長選舉，國民黨方面，包括“立委”謝衣鳳、彰化縣府參議柯呈枋、彰化工策會總幹事洪榮章爭取提名，但陷入提名困境，由於呼聲最高的藍委謝衣鳳陷入家族紛爭，其胞弟謝典霖不願捨去議長職位，公開反對姐姐參選縣長，導致國民黨在辦理提名初選的過程中充滿變數，黨中央規劃，3月底前完成協調提名。



謝典霖日前上節目受訪，再表明反對姐姐參選彰化縣長，還稱若姐姐堅持選到底，最大的三個樁腳（父母和弟弟）都會“躺平”，他也只能不選議員，直言姐姐“天真、不切實際”。並拋出在藍白合的前提下，台灣民眾黨創黨主席柯文哲或現任主席黃國昌是非常適合空降參選彰化縣長的人選。



謝衣鳳11日出席“埔鹽鄉綜合行政大樓落成啟用典禮”，針對謝典霖對外宣稱家族不支持其參選受訪表示，對家人的部分，理解弟弟會抒發個人感受，但相關說法也不儘然是全部事實，她還是希望家庭和諧，也呼籲謝典霖，我們都是公眾人物，應有所克制，讓彰化縣政能夠更好且穩定推動發展，應該彼此要共同努力的方向。



對於謝典霖拋出藍白合，支持柯文哲或黃國昌選彰化縣長，謝衣鳳說，國民黨彰化縣黨部有選務整體規劃，在跨黨派的合作方面，有些部分可以琢磨，有些建言則沒有辦法真正實際運作，但尊重個人意見闡述。



至於藍營是否能在3月底完成彰化縣長提名？謝衣鳳表示，目前按照黨中央的規劃，她也希望彰化縣長的提名能夠在月底前順利完成。媒體追問，參選縣長的決心是否不會動搖？她則微笑點頭。