“立院”新會期召委出爐　綠8藍7白1

“國防”外交召委，藍委馬文君（左）和綠委陳冠廷（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期各常設委員會今天舉行召委選舉，依朝野在各委員會的人數分配，民進黨“立法院”黨團取得8席召委，中國國民黨“立法院”黨團取得7席召委，禮讓1席經濟委員會召委給台灣民眾黨“立委”洪毓祥，最終呈現朝野各掌握一半委員會召委的局面。



“立法院”有8個常設委員會，包括：內政、外交及“國防”、經濟、財政、交通、教育及文化、社會福利及衛生環境、司法及法制，每個委員會設召委2人，每會期由委員會成員互選產生，因召委擁有該會期的排審法案權，過去都是兵家必爭之地。但今天的召委選舉全都用推舉方式產生，並沒有出現表決大戰。



最終的召委名單包括，內政：李柏毅（民）、廖先翔（國）；外交“國防”：陳冠廷（民）、馬文君（國）；經濟：邱志偉（民）、洪毓祥（眾）；財政：吳秉叡（民）、李彥秀（國）；教育文化：伍麗華（民）、羅庭瑋（國）；交通：林俊憲（民）、黃建豪（國）；司法法制：莊瑞雄（民）、翁曉玲（國）；衛環：林月琴（民）、盧縣一（國）。



特別的是，衛環委員會的民進黨召委一度難產。據瞭解，是因在綠委陳瀅和林月琴之間的協調不順，一度延宕到早上10點後還無法決定，讓眾多藍白“立委”在衛環委員會枯等，一度揚言要投票決定，所幸綠委最後協調成功，決定由林月琴擔任才落幕，變成今天召委選舉的一個小插曲。