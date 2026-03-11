與盧秀燕同日訪美　陳其邁：我又沒有要選舉

民進黨籍高雄市長陳其邁11日說明赴美行程。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台中市長盧秀燕與民進黨籍高雄市長陳其邁同在11日啟程赴美國訪問。針對是否會見到美參眾議員國等議題，陳其邁11日受訪回應“我是市長，我又沒有要選舉”。這場赴美說明會僅以一般聯訪形式進行，市府也未安排送機，但可確定會比盧秀燕早一步出發，可謂“從速從簡”。



說明會並未對外公開班機資訊，市府10日新聞稿也未提回程日期。但據瞭解，陳其邁預計11日出發，20日回程。陳其邁11日中午就會前往搭高鐵，預計下午4點30分從桃園機場搭機起飛，但市府也未安排送機事宜。



陳其邁11日率市府訪團啟程赴美，此行強化高雄市與亞利桑那州在半導體先進製程的戰略夥伴關係，更二度受邀參加全球AI盛會輝達（NVIDIA）年度GTC大會，顯見高雄產業轉型成果已獲國際高度關注。中山大學也參與聯合訪團共同前往。



陳其邁上午先在高雄市政府舉行“高雄市政府赴美行程”說明記者會，多家媒體到場拍攝，過程僅採一般聯訪方式、站在10樓會議室外進行。高雄市經發局長廖泰翔、高雄市行政暨國際處長張硯卿陪同。



針對與盧秀燕同日訪美是否會見到參眾議員等重要人物，陳其邁回應時特別停頓了一下“嗯，這個，我是市長，我又沒有要選舉，所以還是以高雄產業發展為主。”



陳其邁表示，一定會有強化城市之間城市治理經驗的交換，像這次中山大學也有一起去，技術非常好的學研機構對未來包括半導體的封裝、整合也會有近一步的合作，“我是以城市交流產業為主，就沒有其他安排。”



針對這次參加GTC大會是否與輝達執行長黃仁勳碰面，陳其邁表示，高雄在輝達官網上城市治理應用是示範城市，用AI來強化城市治理是目前全球都關心的議題，所以與輝達高層就這部分會有閉門會議來討論，經驗回饋很重要。



陳其邁表示，每年GTC大會對輝達與其合作夥伴都是非常重要的展示機會，有非常多各種不同的技術交流與會議，會有幾場會議進行，最主要這活動就是如此，也會有一些其他活動安排，他就講到這邊。